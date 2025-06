El truco para conservar más tiempo las flores en casa, según una experta en plantas

Conseguir que las plantas que se tienen en casa se conserven en el tiempo sanas y fuertes puede ser un quebradero de cabeza para todos los aficionados que se afanan en su cuidado. Ahora, los trucos publicados por una experta en sus redes sociales, puede ayudar utilizando pocos elementos que no faltan en el hogar, como vinagre, agua y azúcar.

En una publicación de Instagram de la dedoradora de hogar @withbrushandpaper, que comparte consejos e ideas y con más de 700.000 seguidores, da los mejores para cuidar flores y plantas que seguro no conocías, con mezclas diferentes entre estos productos.

Por ejemplo, apunta, el vinagre es ideal para limpiar las hojas. Se mezclarían "dos partes de agua y una de vinagre (cualquier vinagre). "Utiliza esta mezcla para limpiar las hojas al derecho y al revés con una bayeta de microfibra".

Otra fórmula de riego, que además regula el pH de la tierra, es "mezclar una cucharada de vinagre blanco con un litro de agua para luego regar la maceta con esta solución".

Y una más, para "ayudar a controlar el moho, herbicida, fungicida y repelente de insectos". Tendrías que mezclar dos cucharadas de vinagre blanco en tres litros de agua, se agita y se rocía en la zona a tratar, apunta.

Conservar mejor las flores

La fórmula para conservar mejor tus flores incluiría dos cucharadas de vinagre y dos de azúcar. Como explica, "el vinagre blanco ayuda a mantener a raya las bacterias y el moho y ell azúcar sirve como nutriente". "Es recomendable utilizar agua tibia para la mayoría de las flores cortadas. En el caso de las rosas o flores de bulbo, la mejor opción es el agua fría". Esto lo puedes guardar en un recipiente para pulverizar.

Por último también puedes utilizar jabón potásico, que pertenece a la familia de fitosanitarios ecológicos a base de sales potásicas de ácidos grasos vegetales y aceites de alta calidad. Según esta decoradora, "es totalmente inocuo para personas y mascotas, por lo que puedes aplicarlo sin miedo a causar ningún daño en casa". Te ayudará contra las plagas del pulgón, la mosca blanca, la cochinilla, los trips y la araña roja.

"Lo ideal es aplicarlo a primera hora de la mañana y la proporción es una cucharada sopera (5-10 ml) por cada litro de agua".