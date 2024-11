Cuidados en la flor de Pascua: todos los consejos para que dure perfecta toda la Navidad

La flor de pascua se ha convertido en un elemento imprescindible en la época navideña, pero muchas veces no llega ni al día de Reyes. Por este motivo, los expertos de Stars for Europe (SfE) facilitan una serie de consejos para que duren en perfecto estado durante todas las fiestas y sigan aportando ese toque navideño en la decoración del hogar.

Entre los consejos básicos figuran protegerlas del frío y de las corrientes de aire, brindarles la luz que necesitan, evitarles las fuentes de calor intenso y encontrar un equilibrio a la hora de regarlas.

Y es que las flores de pascua son sencillas y fáciles de cuidar ya que las zonas de la costa y algunas del interior de esta región cuentan con un clima mediterráneo que favorece el cultivo de esta planta. La combinación de temperaturas invernales suaves y un largo periodo vegetativo hacen de Andalucía y de Cádiz una zona clave para la producción de estas plantas.

Cómo regarla

Para cuidar de manera adecuada la flor de pascua es fundamental mantener el cepellón ligeramente húmedo. En caso de duda, los expertos recomiendan mantenerla más seca que demasiado húmeda, puesto que una poinsettia regada en exceso desarrollará hojas amarillas y morirá lentamente. Para evitarlo, desde Stars for Europe recomiendan regarla solo cuando la capa superior de la tierra esté seca hasta una profundidad de 2 centímetros. También se puede determinar si la planta necesita agua por el peso de la maceta, y en el caso de que pese poco, es el momento de regarla. No obstante, los expertos recomiendan utilizar una maceta que no sea demasiado pequeña.

Asimismo, es importante comprobar si hay demasiado líquido en la maceta o la bandeja de goteo 15 minutos después de regar y, si es necesario, habría que escurrirla. De esta forma, se estaría evitando que las raíces permanezcan demasiado tiempo en el agua.

¿Cuál es el lugar ideal?

Con el objetivo de que la flor de pascua se conserve en buen estado es importante evitar colocarla en una habitación muy calurosa, junto a un radiador caliente, una estufa o una chimenea, y protegerla de las corrientes de aire. En este sentido, los expertos han resaltado que colocar la planta justo al lado de la puerta principal no es el sitio adecuado por las posibles corrientes de aire, lo mismo ocurre en un cuarto de baño, ya que en ese lugar carecería de ventilación y de luz.

En muchas ocasiones la gente piensa que las poinsettias pueden ser un complemento perfecto para la decoración exterior de la vivienda, pero suelen estar en sitios con poca temperatura, con lo que no favorece a la planta.

Abonar la poinsettia

Los expertos de SfE han explicado que, si se compra la poinsettia en las semanas o meses anteriores a Navidad, no será necesario abonarla durante la primera temporada de floración. Es por ello por lo que recomiendan empezar a abonar en cuanto aparezcan hojas nuevas utilizando un abono líquido comercial para plantas de interior y dosificarlo siguiendo las instrucciones. De esta forma, se aportará a la flor de Pascua todos los nutrientes importantes.