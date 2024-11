Las cajas de leche de Mercadona o Lidl no deben tirarse: esto es lo que puedes hacer con ellas desde ahora

Desde hace unos días, las cajas de leche del Mercadona son tendencia. En primer lugar, se podría pensar es por el producto en sí. Nada más lejos de la realidad. Una youtuber le ha encontrado un uso ideal para que estos cartones tengan una larga vida y no sean destinados a los contenedores de reciclaje antes de tiempo. Aquellas personas que compren las cajas de seis bricks de leche están de enhorabuena, pues tienen la posibilidad de usar ese pack de cartón para darle un uso en la cocina.

En Youtube hay numerosos vídeos que responden a la tendencia que es 'Do It Yourself' (DIY) o 'Hazlo tú mismo' en español. Básicamente es aprovechar para objetos del día a día para la casa, en vez de tener que comprar más. La finalidad es aprovechar al máximo lo que se tiene para no gastar de más. Asimismo, en TikTok también es posible encontrar estos vídeos que entretienen a los amantes de los inventos.

De hecho, es en esta red social donde se puede ver el vídeo donde se ve cómo transformar una caja de cartón de leche en organizadores prácticos para la cocina. El proceso es sencillo y en pocos pasos se puede conseguir.

Todos los pasos para transformar una caja de cartón de leche en un organizador de cocina

Coger la caja vacía de los bricks de leche y cortar la parte superior. Usa una regla para hacer un corte recto y después haz un corte uniforme con un cúter. Debe quedar como una caja de zapatos. Recorta un cuadrado de la tapa y pégalo a uno de los laterales. Siempre al lado más endeble, para reforzar. Después forra los exteriores y el interior con tela de yute. En la base exterior, pon una cuerda blanca para dar un contraste visual. Después, añade como un disco de madera en el centro, donde se une la tela y las cuerdas blancas. Remata con un par de asas de materiales naturales en cada extremo.

Con esto, ya tendrás una caja perfecta para guardar cosas en la cocina que te será útil en cualquier armario. También es utilizable en cuartos de baño o en cualquier estancia para guardar ropa interior o cualquier otro objeto.