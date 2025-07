Un tripulante de un crucero de Royal Caribbean muere al saltar por la borda tras apuñalar a una compañera

El 'Icon of the Seas', atracado en el puerto de Cádiz, en una imagen de archivo.

Un miembro de la tripulación del Icon of the Seas, el crucero más grande de la naviera Royal Caribbean, ha fallecido tras tirarse por la borda y caer al mar frente a la costa de Bahamas. De 35 años de edad y nacido en Sudáfrica, todo apunta a que estaba huyendo tras asestar varias puñaladas a una compañera en esta embarcación, también sudafricana y de 28 años de edad, según informó WTVJ.

Estas mismas informaciones han señalado que este hombre se habría colgado desnudo por una de las barandillas de seguridad. Sin embargo, acabó perdiendo el equilibrio y cayó al mar. Los equipos de rescate no pudieron hacer nada para salvar su vida tras encontrar su cuerpo inconsciente sobre el agua.

Con todo, la víctima se encuentra estable a pesar de las heridas de arma blanca que ha sufrido la parte superior de su cuerpo.

En el momento en el que se produjo el suceso, el Icon of the Seas se encontraba realizando un viaje de siete noches con origen en el puerto de Miami (Estados Unidos). Las autoridades se encuentran investigando los motivos que llevaron a este trágico desenlace.

Una visita a Cádiz en diciembre de 2023

El Icon of the Seas es uno de los gigantes de la navegación mundial, siendo el crucero más grande de Royal Caribbean. En diciembre de 2023, el buque realizó una varada técnica en las instalaciones de la factoría de Navantia en Cádiz antes de su estreno mundial en un viaje que realizó desde Miami.

Así, tras la entrega oficial en el puerto finlandés de Meyer Turku, la empresa decidió que pasara posteriormente por el astillero gaditano para realizar una serie de arreglos tras no haber quedado satisfecho por su resultado final. Una muestra de la confianza que tiene Royal Caribbean por el trabajo que se realiza en Navantia Cádiz, especializado en la reparación de cruceros.

Esta embarcación cuenta con 365 metros de eslora, 20 cubiertas y una capacidad para albergar a 9.950 personas entre pasajeros y tripulación.

El Icon of the Seas no es el único barco de Royal Caribbean que ha sido reparado en las instalaciones de Navantia Cádiz. De hecho, hace unos días abandonaba el puerto gaditano el Star of the Seas tras realizar una parada técnica y repostaje de gas licuado en el muelle Alfonso XIII para poder cruzar el océano Atlántico rumbo a Florida (Estados Unidos), puerto de donde partirá su primer viaje oficial en el mes de agosto.