El 'Star of the Seas' de Royal Caribbean en Cádiz: la naviera llegó a cancelar su escala en la ciudad por la huelga del metal

Imagen del crucero ‘Star of the Seas’ de Royal Caribbean en Cádiz.

El Star of the Seas, el segundo barco de la innovadora clase Icon de la naviera Royal Caribbean, atracó en Cádiz ayer por tarde para realizar una parada técnica y de repostaje antes de proseguir su travesía hacia Florida.

De esta forma,el gigantesco barco se proveerá en Cádiz, en las instalaciones del Muelle Alfonso XIII de la capital, de gas natural licuado en cantidad necesaria para cruzar el Atlántico.

Hay que recordar que ya a mediados de este mes, desde la compañía se anunció que este estrella de los mares, uno de los buques más grandes del mundo, recalaría en el puerto gaditano. Una noticia muy bien recibida ya que, en un primer momento, Royal Caribbean canceló los arreglos del barco previstos en Cádiz debido a la incertidumbre que le generaba la huelga del metal.

Hay que recordar que las reivindicaciones de los trabajadores por sus derechos laborales fueron las razones esgrimidas por algunas de estas compañías de cruceros para no arribar a Cádiz. Con todo, el Star of the Seas ha realizado esta parada técnica en la ciudad.

Un enorme barco que debutará en agosto de 2025 con itinerarios de siete noches por el Caribe desde Port Canaveral (Orlando), Florida. La ceremonia de entrega tuvo lugar en los astilleros de Meyer Turku, en Finlandia, donde se reunieron más de 1.250 tripulantes y socios del proyecto. Entre los asistentes estuvieron Jason Liberty, presidente y CEO del Grupo Royal Caribbean, y Michael Bayley, presidente y CEO de Royal Caribbean International, además de la directiva del astillero finlandés.

“El Star of the Seas representa otro paso audaz en nuestra misión de reinventar el futuro de las vacaciones”, afirmó Liberty. “Tanto este nuevo barco como toda la clase Icon son prueba de lo que se puede lograr cuando se combinan innovación, imaginación y un compromiso firme con ofrecer experiencias excepcionales a nuestros huéspedes”.

Entre sus novedades, el Star of the Seas cuenta con ocho vecindarios temáticos como Thrill Island, Chill Island, Surfside y AquaDome, además del parque acuático más grande en altamar, una piscina infinita suspendida, más de 40 opciones gastronómicas y de entretenimiento, y zonas pensadas para familias.

En el ámbito de la sostenibilidad, el Star of the Seas se convierte en el tercer barco de la flota propulsado por gas natural licuado (GNL), e incorpora tecnologías respetuosas con el medio ambiente como la conectividad eléctrica en puerto y un sistema de recuperación de calor residual, en línea con los objetivos medioambientales del grupo, según destaca la compañía.