Trabajar en Disneyland París: 7.000 vacantes con alojamiento, salario competitivo y selección en Andalucía

Trabajar en Disneyland París no solo es un sueño para muchos visitantes, también puede convertirse en una oportunidad real de empleo para miles de personas en España. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), junto con la red EURES, ha abierto un proceso de selección para cubrir 7.000 vacantes en el parque temático más visitado de Europa.

Las condiciones que se ofrecen resultan especialmente atractivas: contratos temporales de hasta ocho meses, jornada completa, salario competitivo, alojamiento disponible y beneficios añadidos como transporte subvencionado o comedor de empresa. Una fórmula que convierte a esta convocatoria en una de las más destacadas del momento.

Qué puestos se ofrecen

Las vacantes abarcan diferentes áreas del complejo turístico:

Camareros

Cocineros

Barman

Empleados polivalentes de restauración

Recepcionistas de restaurante

Camareras de pisos

Recepcionistas de hotel

Vendedores de tienda

Operadores de atracciones

Se trata de trabajos pensados para reforzar la temporada alta de primavera y verano, aunque algunos contratos pueden prolongarse o incluso convertirse en indefinidos en función del rendimiento y la necesidad del parque.

Condiciones laborales

Los contratos se ofrecen con una duración de 2 a 8 meses, a jornada completa de 35 horas semanales, repartidas en turnos de siete horas diarias. Además, se garantizan dos días libres consecutivos, algo muy valorado en el sector servicios.

El salario, definido como "competitivo", se adapta al convenio de Disneyland París y cuenta con varios beneficios añadidos:

Alojamiento : disponible por unos 400 euros mensuales en residencias para empleados.

: disponible por unos en residencias para empleados. Comedor de empresa : menús subvencionados a unos 3 euros por comida .

: menús subvencionados a unos . Transporte: reembolso de gastos de viaje hasta 150 euros, bajo condiciones específicas.

Requisitos imprescindibles

Para acceder a estas vacantes es necesario cumplir ciertos requisitos básicos:

Tener nacionalidad de un país de la Unión Europea y presentar un DNI válido (no se admiten NIE).

y presentar un DNI válido (no se admiten NIE). Poseer conocimientos de francés acordes al puesto; en algunos casos también se pedirá inglés.

acordes al puesto; en algunos casos también se pedirá inglés. Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos, fines de semana y festivos.

La selección se realizará en España el próximo 14 de octubre de 2025, en el Hotel Meliá Lebreros de Sevilla, dentro del marco del Casting Tour organizado por el SEPE y Disneyland París.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas deberán inscribirse a través del formulario habilitado en la web del SEPE o escaneando el código QR disponible en el cartel oficial de la convocatoria. También existe la opción de aplicar directamente desde la web Disney Careers.

Una experiencia internacional

Más allá de las condiciones laborales, trabajar en Disneyland París supone una experiencia multicultural única. La convivencia con empleados de distintos países, la práctica de idiomas y la posibilidad de crecer dentro de un entorno internacional convierten a esta oferta en una oportunidad de valor añadido para jóvenes y profesionales del sector turístico y hostelero.

Eso sí, conviene tener en cuenta los costes asociados al alojamiento y los requisitos de idioma, que pueden ser un filtro determinante. Aun así, para quienes cumplen con el perfil, la convocatoria abre la puerta a un empleo estable durante la temporada alta y a una experiencia que puede marcar un antes y un después en su trayectoria laboral.