Elsa Pataky confiesa que echa de menos España por este manjar: "Ojalá me lo pudiera llevar bajo el brazo a Australia"

Elsa Pataky ha construido una vida plena al otro lado del mundo, en Australia, donde reside con Chris Hemsworth y sus tres hijos. Sin embargo, hay algo que ni el mar cristalino ni el ritmo pausado de Byron Bay han conseguido sustituir: los sabores de su tierra.

La actriz nunca ha ocultado que España sigue siendo su gran referencia, especialmente en lo gastronómico. Y lo explica con sencillez: "Ojalá me pudiera llevar jamón bajo el brazo a Australia". Porque, aunque la rutina australiana esté marcada por la naturaleza, el deporte y los hábitos saludables, Pataky reconoce que siempre que vuelve a casa hay dos cosas que no pueden faltar: jamón y tortilla de patata. "Sabe todo mucho mejor", confiesa, convencida de que el sabor auténtico solo lo encuentra aquí.

La comida española la gran debidlidad de Elsa Pataky

Su vínculo con la gastronomía española va mucho más allá de la nostalgia. Es un lazo que une lo cotidiano con lo emocional. Y es que, incluso en su día a día australiano, Pataky mantiene un ritual que arranca a media tarde y que no deja de tener acento español: “A media tarde tomo un yogur, una tostada con jamón, un puñado de frutos secos o, por supuesto, uno de mis zumos de verduras y frutas”, revela. Un gesto sencillo, pero significativo, porque en ese trozo de pan con jamón se esconde una conexión directa con sus raíces.

No es casualidad que el jamón ibérico sea su debilidad. No se trata solo de sabor, sino de identidad, de cultura. Para Elsa, esos productos representan lo que echa de menos de España, lo que intenta transmitir a sus hijos en cada visita, lo que diferencia una tortilla hecha en Australia de otra cocinada en Madrid. “Me encantan. Yo las hago en casa, pero no me salen tan bien”, admite con naturalidad.

"Bueno, es que con España te prometo que no hay ni punto de comparación en la comida. Y el jamón, el jamón siempre pienso, ojalá pudiese llevarme el jamón debajo del brazo a Australia, pero nunca me lo puedo llevar. Es que es lo único que sí que extraño, por eso yo cuando vengo aquí todos los caterings donde voy digo jamón de Jabugo, por favor. Y me paso los días tomándolo sin parar", afirmaba la actriz en El Hormiguero hace unos meses.

La nostalgia de estar fuera de casa

Esa sinceridad conecta con algo que muchos españoles que viven fuera comparten: el deseo de mantener vivos los rituales de siempre, aunque sea en la distancia. Porque en esa merienda a media tarde conviven dos mundos: el cuidado por la salud que tanto promueve, y la necesidad de preservar un sabor que la devuelve a su infancia, a su familia, a sus recuerdos.

A sus 49 años, Pataky proyecta una imagen equilibrada, alejada de excesos y centrada en la naturalidad. Y en ese estilo de vida encaja a la perfección el contraste entre un zumo de verduras y una tostada con jamón ibérico. Una mezcla que la define: saludable, consciente, pero con los pies puestos en España.

El caso de Pataky demuestra que, a veces, lo que más echamos de menos de nuestro país no son los grandes gestos, sino los pequeños detalles. El aroma de un jamón recién cortado, una tortilla que sabe "a casa", o la posibilidad de merendar como siempre lo hemos hecho. Y aunque ella viva a miles de kilómetros, no duda en reconocerlo: "Ojalá me pudiera llevar jamón bajo el brazo a Australia".