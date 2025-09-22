Todos los detalles de la boda de Pablo López y Laura Rubio en la Sierra de Cádiz: 300 invitados y sin móviles

Pablo López y Laura Rubio sellaban de nuevo su amor pasando de nuevo por el altar y esta vez lo hacía en una localidad gaditana: Alcalá del Valle. Hace un par de meses que los dos músicos daban el gran paso y se daban el 'sí quiero' de manera religiosa en una ceremonio íntima que se celebró en Madrid, no obstante, la pareja tenía en mente celebrar una gran fiesta a lo grande con todos sus familiares y seres querido y lo ha hecho en la Sierra de Cádiz.

Este sábado 20 de septiembre estará grabado en la memoria de Pablo López y su esposa, Laura Rubio y es que, volvieron a confirmar que estaban felices de la decisión de casarse y en esta ocasión pudieron reunir a su entorno para poder darse el sí quiero, aunque en esta ocasión de manera civil y de manera muy discreta. La poca exposición mediática ha caracterizado a esta pareja y ambos prefieren vivir alejados de los focos.

Una ceremonia íntima en un enclave gaditano

La finca La Casería de Tomillos, en Alcalá del Valle, fue el lugar elegido para el enlace. A las 19:00 comenzó la ceremonia, justo cuando el sol caía y el calor se suavizaba. Aunque no estaba previsto que los novios posaran para los medios congregados a las puertas, finalmente salieron a saludar y agradecer el cariño recibido.

“Estamos agradecidos por todo. Es una cosa natural y sencilla. Estamos con familias, amigos, con libertad y amor. Os damos las gracias por estar aquí”, declaró Pablo López.

Boda por todo lo alto y sin móviles

El enlace reunió a casi 300 invitados, entre ellos familiares, amigos y rostros cercanos a la pareja. Como suele ocurrir en este tipo de celebraciones, hubo una norma inquebrantable: los teléfonos móviles estaban prohibidos. Los asistentes tuvieron que entregarlos a la entrada para preservar la intimidad y disfrutar conscientemente del momento.

A pesar de que no ha trascendido nada de lo que sucedió dentro de la finca gaditana, los invitados y los novios pudieron disfrutar de una tarde noche idílica donde se comió un excelente menú, el ambiente era el ideal y además hubo sorpresas musicales por parte de los novios para todos los presentes. Pablo López y Laura Rubio le había pedido a sus invitados que eligieran una de sus canciones favoritas para tenerlas presentes a la hora de la fiesta, así se pudo disfrutar de una gran noche con música para todos los gustos. Se estima que el presupuesto que la pareja ha destinado para este segundo enlace ronda entre los 30.000 y los 40.000 euros.

La historia de amor de Pablo López y Laura Rubio

La pareja se conoció en el popular programa de televisión de La Voz, aquí el cantante malagueño hace de coach a los aspirantes que quieren triunfar en el mudo de la música. En 2017 participó Laura Rubio y estuvo en el equipo formado por López y lo que nadie esperaba es que de este encuentro principalmente profesional fuese a terminar saliendo una relación que con el paso de los años pasaría por el altar para sellar su amor para siempre.

Esta es una de esas historias de amor que parecen sacadas de un libro o una película, pero lo cierto es que en la realidad también suceden. El amor está en cualquier parte y en esta ocasión, Laura y Pablo han querido que sus amigos y familiares fueran testigo de su unión en uno de los pueblos de la Sierra de Cádiz casi a finales de septiembre. Una muestra de que el amor, lejos de los focos, también escribe sus mejores capítulos.