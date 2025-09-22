Qué ver este lunes en Gades Romana: horario rutas, visitas, exposiciones y todas las actividades en Cádiz

Exposición de Gades Romana en el Castillo de Santa Catalina.

Tras un fin de semana lleno de numerosas actividades, la programación de Gades Romana continúa este lunes en la ciudad. Rutas y visitas guiadas, conferencias y escenificaciones sigue con exposiciones y yacimientos arqueológicos abiertos.

Qué ver en Gades Romana este lunes 22 de septiembre

12:00 horas. Presentación de TuSello ' Gades , Cádiz Romana'. por la Sociedad Filatélica Gaditana.Lugar: Calle Ancha 16..

por la Sociedad Filatélica Gaditana.Lugar: Calle Ancha 16.. 17:00 horas. Charla 'La mujer romana. Femina aut Mulier'. Calle Ancha 16.

Calle Ancha 16. R18:00 horas. Ruta guiada a pie 'Siguiendo las huellas romanas'. Centro Andaluz de Arqueología Subacuática (Antiguo Balneario de la Palma). Inscripciones en la oficina de turismo.

Centro Andaluz de Arqueología Subacuática (Antiguo Balneario de la Palma). Inscripciones en la oficina de turismo. Ciclo de Conferencias 'Roma en Cádiz: Gades a través de la Arqueología y la Historia'.

18:30 horas. Conferencia: “El legado de Roma en Hispania” Ponente: Javier Andreu Pintado. Catedrático de Historia Antigua y director del Diploma en Arqueología de la Universidad de Navarra, presidente de la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra. Teatro del Títere La Tía Norica.

19:30 horas. Conferencia: “La mujer en Gades” Ponente: Mercedes Oria Segura. Catedrática de Arqueología de la Universidad de Sevilla. Teatro del Títere La Tía Norica.

19:30 horas y 21:30 horas. Visita teatralizada “ Cuando César vino a Gades y acabó soltando dos lagrimones ”. Evolución y desarrollo histórico del Gades romano. Lugar: Teatro Romano – Entrada libre hasta completar aforo.

“ ”. Evolución y desarrollo histórico del Gades romano. Lugar: Teatro Romano – Entrada libre hasta completar aforo. 21:00 horas. Escenificación de recreación histórica: La medicina y su entorno natural en Gades . Tratamientos de la enfermedad desde los remedios tradicionales a las prácticas de la medicina técnica durante la Antigüedad Clásica Hora: Patio Casa del Obispo (C. Miguel Lainez Capote). Entrada gratuita hasta completar aforo (80). Las invitaciones se podrán recoger en el Ayuntamiento. También se dispondrá para el mismo día del evento de 16 invitaciones adicionales por orden de llegada.(Entrecatedrales).

. Tratamientos de la enfermedad desde los remedios tradicionales a las prácticas de la medicina técnica durante la Antigüedad Clásica Hora: Patio Casa del Obispo (C. Miguel Lainez Capote). Entrada gratuita hasta completar aforo (80). Las invitaciones se podrán recoger en el Ayuntamiento. También se dispondrá para el mismo día del evento de 16 invitaciones adicionales por orden de llegada.(Entrecatedrales). 22:00 horas. Ponencia divulgativa con apoyo audiovisual y cata científica por Manuel León Béjar: 'Producción y consumo de vino en la península ibérica “In vino veritas”'. Cata técnica de cuatro vinos reconstruidos según los tratados técnicos agrícolas de época romana: vinos con un complejo proceso de elaboración en cella vinaria, vino condita de rosas, Vino de fermentación lenta y crianza oxidativa fermentado en dolium de cerámica, y blanco Columella. La degustación estará acompañada de maridaje de productos cárnicos envasados con garum, bulbas y queso fermentado con miel junto con el panis crustullum y panis quadratus. (Duración: 90 minutos) Castillo de Santa Catalina. Aforo máximo: 45 personas. Entrada 29€, compra en: www.arqueogastronomia.com/cadizromana.

Exposiciones

Exposición 'De Roma a Gades, Ruta marítima' de Paula Alenda y Alfredo Candela Verja del Muelle, Paseo de Canalejas.

de Paula Alenda y Alfredo Candela Verja del Muelle, Paseo de Canalejas. Exposición 'GADES COFRADE, el imperio romano en la Semana Santa de Cádiz' Fundación Cajasol. Plaza San Antonio 14.

Fundación Cajasol. Plaza San Antonio 14. Exposición 'Diario de Gades' Paseo de Canalejas.

Paseo de Canalejas. Exposición 'El acueducto y la calzada de Gades Horario: de 10:00 a 22:00 h. Torreón de la Puerta de Tierra.

Horario: de 10:00 a 22:00 h. Torreón de la Puerta de Tierra. Exposición 'Ars Culinaria, Garum y Crustullum' Horario: de 10:00 a 22:00 h. Calle Ancha.

Horario: de 10:00 a 22:00 h. Calle Ancha. Exposición 'PlayGades' Horario: de 10:00 a 22:00 h. Casa de la Juventud

Horario: de 10:00 a 22:00 h. Casa de la Juventud Exposición 'Ritual funerario romano y hallazgos arqueológicos en Gades' . Horario: de 10:00 a 22:00 h. Castillo de Santa Catalina.

Horario: de 10:00 a 22:00 h. Castillo de Santa Catalina. Exposición 'Rituales funerarios en Gadir y Yacimiento Arqueológico Casa del Obispo' (Monumento funerario fenicio y el Santuario Salutífero romano)'. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Entrecatedrales y Casa del Obispo.

Lugares visitables

Yacimiento arqueológico Gadir Calle San Miguel 15. Horarios: Del 22 al 25 septiembre: 10:00 a 17:30 y de 21:00 a 24:00 horas. Del 26 al 28 septiembre: no visitable.

Calle San Miguel 15. Horarios: Del 22 al 25 septiembre: 10:00 a 17:30 y de 21:00 a 24:00 horas. Del 26 al 28 septiembre: no visitable. Yacimiento arqueológico Teatro Romano. Theatrum Balbi . Horario: de 11:00 a 24:00 h. Calle Mesón 11.

Horario: de 11:00 a 24:00 h. Calle Mesón 11. Yacimiento arqueológico factoría de Salazones. Horario: de lunes a jueves, de 10 a 14 h.Viernes: de 18 a 20 h. Sábados: de 11 a 14 y de 18 a 20 h. Calle Sacramento 16.

Horario: de lunes a jueves, de 10 a 14 h.Viernes: de 18 a 20 h. Sábados: de 11 a 14 y de 18 a 20 h. Calle Sacramento 16. Yacimiento arqueológico Necrópolis de Gades. Horario: de 9:00 a 23:00 h. Parque de Erytheia, Av. Constitución de 1812.

Horario: de 9:00 a 23:00 h. Parque de Erytheia, Av. Constitución de 1812. Ruinas del acueducto romano de Gades. Horario: visitable sin horario. Plaza Asdrúbal 1.

Tematización romana de la ciudad