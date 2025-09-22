Qué ver este lunes en Gades Romana: horario rutas, visitas, exposiciones y todas las actividades en Cádiz
La programación continúa con rutas, visitas guiadas y exposiciones.
Un legado contado en 'Diario de Gades'
Tras un fin de semana lleno de numerosas actividades, la programación de Gades Romana continúa este lunes en la ciudad. Rutas y visitas guiadas, conferencias y escenificaciones sigue con exposiciones y yacimientos arqueológicos abiertos.
Qué ver en Gades Romana este lunes 22 de septiembre
- 12:00 horas. Presentación de TuSello 'Gades, Cádiz Romana'. por la Sociedad Filatélica Gaditana.Lugar: Calle Ancha 16..
- 17:00 horas. Charla 'La mujer romana. Femina aut Mulier'. Calle Ancha 16.
- R18:00 horas. Ruta guiada a pie 'Siguiendo las huellas romanas'. Centro Andaluz de Arqueología Subacuática (Antiguo Balneario de la Palma). Inscripciones en la oficina de turismo.
- Ciclo de Conferencias 'Roma en Cádiz: Gades a través de la Arqueología y la Historia'.
- 18:30 horas. Conferencia: “El legado de Roma en Hispania” Ponente: Javier Andreu Pintado. Catedrático de Historia Antigua y director del Diploma en Arqueología de la Universidad de Navarra, presidente de la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra. Teatro del Títere La Tía Norica.
- 19:30 horas. Conferencia: “La mujer en Gades” Ponente: Mercedes Oria Segura. Catedrática de Arqueología de la Universidad de Sevilla. Teatro del Títere La Tía Norica.
- 19:30 horas y 21:30 horas. Visita teatralizada “Cuando César vino a Gades y acabó soltando dos lagrimones”. Evolución y desarrollo histórico del Gades romano. Lugar: Teatro Romano – Entrada libre hasta completar aforo.
- 21:00 horas. Escenificación de recreación histórica: La medicina y su entorno natural en Gades. Tratamientos de la enfermedad desde los remedios tradicionales a las prácticas de la medicina técnica durante la Antigüedad Clásica Hora: Patio Casa del Obispo (C. Miguel Lainez Capote). Entrada gratuita hasta completar aforo (80). Las invitaciones se podrán recoger en el Ayuntamiento. También se dispondrá para el mismo día del evento de 16 invitaciones adicionales por orden de llegada.(Entrecatedrales).
- 22:00 horas. Ponencia divulgativa con apoyo audiovisual y cata científica por Manuel León Béjar: 'Producción y consumo de vino en la península ibérica “In vino veritas”'. Cata técnica de cuatro vinos reconstruidos según los tratados técnicos agrícolas de época romana: vinos con un complejo proceso de elaboración en cella vinaria, vino condita de rosas, Vino de fermentación lenta y crianza oxidativa fermentado en dolium de cerámica, y blanco Columella. La degustación estará acompañada de maridaje de productos cárnicos envasados con garum, bulbas y queso fermentado con miel junto con el panis crustullum y panis quadratus. (Duración: 90 minutos) Castillo de Santa Catalina. Aforo máximo: 45 personas. Entrada 29€, compra en: www.arqueogastronomia.com/cadizromana.
Exposiciones
- Exposición 'De Roma a Gades, Ruta marítima' de Paula Alenda y Alfredo Candela Verja del Muelle, Paseo de Canalejas.
- Exposición 'GADES COFRADE, el imperio romano en la Semana Santa de Cádiz' Fundación Cajasol. Plaza San Antonio 14.
- Exposición 'Diario de Gades' Paseo de Canalejas.
- Exposición 'El acueducto y la calzada de Gades Horario: de 10:00 a 22:00 h. Torreón de la Puerta de Tierra.
- Exposición 'Ars Culinaria, Garum y Crustullum' Horario: de 10:00 a 22:00 h. Calle Ancha.
- Exposición 'PlayGades' Horario: de 10:00 a 22:00 h. Casa de la Juventud
- Exposición 'Ritual funerario romano y hallazgos arqueológicos en Gades' . Horario: de 10:00 a 22:00 h. Castillo de Santa Catalina.
- Exposición 'Rituales funerarios en Gadir y Yacimiento Arqueológico Casa del Obispo' (Monumento funerario fenicio y el Santuario Salutífero romano)'. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Entrecatedrales y Casa del Obispo.
Lugares visitables
- Yacimiento arqueológico Gadir Calle San Miguel 15. Horarios: Del 22 al 25 septiembre: 10:00 a 17:30 y de 21:00 a 24:00 horas. Del 26 al 28 septiembre: no visitable.
- Yacimiento arqueológico Teatro Romano. Theatrum Balbi. Horario: de 11:00 a 24:00 h. Calle Mesón 11.
- Yacimiento arqueológico factoría de Salazones. Horario: de lunes a jueves, de 10 a 14 h.Viernes: de 18 a 20 h. Sábados: de 11 a 14 y de 18 a 20 h. Calle Sacramento 16.
- Yacimiento arqueológico Necrópolis de Gades. Horario: de 9:00 a 23:00 h. Parque de Erytheia, Av. Constitución de 1812.
- Ruinas del acueducto romano de Gades. Horario: visitable sin horario. Plaza Asdrúbal 1.
Tematización romana de la ciudad
- Interpretación del Faro Romano de Gades Monumento arquitectónico de 13,50 metros de alto por 16,56 metros de ancho, interpretando el elemento que guiaba las rutas de la navegación de Cádiz-Roma, y especialmente el acceso al puerto de Gades. Plaza de la Constitución, Puerta de Tierra. A partir del 20 de septiembre.
- Monumento Cádiz Romana. Realizado por ARTECAD, en recuerdo del poder del imperio romano en Gades. Plaza de San Antonio.
- Domus Balbi. Realizado por ARTECAD, se trata de una instalación arquitectónica acompañada de una propuesta floral y expositiva dedicada a la familia de los Balbo. Además, incluye la creación de la escultura de Lucio Cornelio Balbo el Mayor, inexistente hasta ahora en la ciudad. Plaza de San Antonio.
- Rotonda Lucio Cornelio Balbo el Menor. Se ensalzará la escultura que preside la rotonda mediante una instalación artística floral de forma piramidal en la fuente, acompañada de pendones en las farolas y dos mupis explicativos sobre su figura histórica como uno de los personajes ilustres de Cádiz. Murallas de San Roque con calle Concepción Arenal.
- Fuente Lucius Junius Moderatus Columella Se realzará la escultura que preside la Plaza de las Flores mediante una instalación artística floral de forma piramidal en la fuente, acompañada de pendones en los soportes de corpus y de dos mupis explicativos sobre su figura histórica como uno de los personajes ilustres de Cádiz. Plaza de las Flores.
- Personajes ilustres de Cádiz Romana. Instalación expositiva artística de Rebombo Estudio. Fachada del Ayuntamiento de Cádiz.
