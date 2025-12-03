Todas las subidas de 2026: así será el precio de internet, la luz y otros suministros básicos

Enero está cerca y este 2026 parece que viene cargado de sorpresas. No todas buenas y es que se espera que este nuevo año traiga un encarecimiento generalizado de los suministros básicos. Esto supone una gran inversión para millones de personas que verán como los gastos del día a día aumentan: la luz, el servicio de internet, la telefonía, el agua, las tasas municipales e incluso los desplazamientos aéreos.

Las compañías y las administraciones han confirmado ya incrementos que, en algunos casos, superan la inflación prevista y consolidan un escenario de costes al alza para los hogares.

La luz subirá en enero

Este 2026 será un año en el que los ciudadnos tendrán que enfrentarse a unas tarifas más elevadas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha planteado una actualización de los peajes eléctricos que se traducirá en un encarecimiento de alrededor del 4 % en la parte regulada. Esto implicará subidas directas en la parte fija de la factura, que aumentará de media un 4,8 %.

El apagón sufrido en 2025 tendrá consecuencias para todos los consumidores y es que los costes de reparación y del refuerzo de la red serán incluidos en la factura de la eléctrica. Esto supondrá un mayor esfuerzo para todas las familias.

Internet y telefonía: anuncian incrementos

Se espera que además de la luz, las telecomunicaciones también sufran un incremento en este 2026. Movistar, Orange y Vodafone han programado subidas que rondan el 3,8 %–4 % en sus paquetes convergentes de fibra, móvil y televisión. Las operadoras justifican el alza por el incremento del coste de mantenimiento de redes y la subida de los derechos audiovisuales, especialmente los vinculados a retransmisiones deportivas

Esto implicará pagarse cuotas mensuales algo más elevadas en la mayor parte de los paquetes combinados, con incrementos que oscilan entre 1 y 6 euros según el tipo de servicio contratado.

Agua, basuras y tasas municipales también aumentarán

El coste del agua se elevará en diversas regiones. En el área metropolitana de Barcelona se aplicarán subidas entre el 2,9 % y el 5,8 %; mientras que en Madrid se mantendrá la previsión de aumentos del 3 % anual hasta 2030, según los planes de la administración regional.

La tasa de residuos será otro de los pagos que más crecerán. En ciudades como Madrid, la aplicación del nuevo canon de basuras supondrá un coste anual de entre 141 y 142,6 euros por hogar. En Cádiz dependiendo del valor de la vivienda y sus habitantes subirá entre un 20% y un 40% más que lo pagado en los años previos.

Viajar será más caro por el aumento de las tarifas aeroportuarias

Aena aplicará un incremento del 6,44 % en sus tarifas, lo que previsiblemente se trasladará al precio final de los billetes de avión. Aunque no todas las aerolíneas han confirmado aún cómo absorberán esta subida, se prevé que gran parte del sector la repercuta en los pasajeros.

Vivienda: alquileres y compraventas mantienen su escalada

El mercado inmobiliario continuará tensionado. Los alquileres podrían subir más de un 10 % en 2026, mientras que el precio de la vivienda en compraventa crecería cerca de un 7,8 %, según las previsiones actuales. Este encarecimiento mantiene la tendencia ascendente y consolidará uno de los mayores desafíos económicos del año.

Un 2026 difícil para millones de personas

Este aumento generalizado del nivel de vida donde todo sube menos los salarios da mucho vértigo a las millones de familias de apenas llegan a final de mes. A pesar de que los funcionarios públicos tienen previstas subidas de sueldo del 11% y los pensionistas verán como su ingreso mensual aumenta debido al IPC. Quedan millones de personas que no saben como afrontar los gastos ordinarios a los que que deben hacer frente de cara a este nuevo año que comienza.