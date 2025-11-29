Un experto confirma con qué calefactor ahorrar más durante una ola de frío: "Es un 65 % más barato que la luz"

Llega el invierno y con el frío todo el mundo se pregunta cuál es la manera más económica de calentar su hogar sin terminar pagando una factura demasiado abultada. Un analista energético ha hecho una comparación entre el calentador de aire y la calefacción de gas y los resultados son indiscutibles.

La comparación entre ambas opciones deja un resultado claro: el gas natural puede ser hasta un 65% más económico que la electricidad en uso habitual. Juan Pla, analista y Ceo de Suop Mobile, comienza comentando lo que muchos intuyen cuando llegan los recibos: "Te cuento los números porque vas a flipar".

El coste real de un calentador de aire

El experto ha querido retratar la realidad sin ningún tipo de disfraz y ha puesto dos ejemplos claros para que los usuarios puedan decididir con conocimiento de causa qué herramienta usar de cara al invierno.

"Si para calentar una habitación usas un calentador de aire de unos 2.000 W durante 4 horas, tu consumo mensual sería de 240 kWh y si pagas el precio de la luz a 15 céntimos te estaría costando 36 euros al mes".

¿Cuál es el precio de la calefacción de gas natural?

Hay quienes tienen en casa la opción de la calefacción con gas natural pero piensan que puede ser más cara porque se necesita más energía para poder caldear la misma habitación que si se hiciese con el otro calentador. No obstante, Juan Pla, despeja todas las dudas. "En cambio, la calefacción de gas natural actual tiene un precio tres veces más bajo que el de la luz"

El analista advierte que se va a necesitar más energía con el uso del gas que con el calentador de aire, pero aún así hay una gran diferencia entre una y otra. "Si el gas cuesta 5 céntimos por cada unidad de calor que usa, para un uso de 4 horas al día, el gas natural te costaría solo 12,60 euros al mes".

Es decir, por el mismo tiempo y el mismo hábito de uso, el gasto se reduce a un tercio frente al calefactor eléctrico.

Existe una gran difrencia entre las dos opciones

El analista deja clara su preferencia en la parte final del vídeo: "Si comparamos los dos, el gas natural es casi un 65% más barato que la luz".

Este porcentaje coincide con los cálculos previos y refleja la ventaja del gas natural en usos continuados o diarios, especialmente durante los periodos de frío más intensos. Pla, no solo invita a la reflexión a todos los consumidores si no que también afirma que dependiendo del uso que se le vaya a dar al calentador puede ser beneficioso uno u otro.

El experto afirma que el calentador de aire es beneficioso si "solo lo vas a usar de forma muy puntual". En un momento concreto en el que se requiera calentar la habitación de manera rápida puede ser un buen momento para usar el calentador de aire. Si se trata de elegir una manera de calentar de forma diaria, es mucho mejor la de gas y la economía familiar lo notará.