Aemet señala un pequeña tregua con el frío en Cádiz y la llegada de un frente de lluvias: horas con mayor probabilidad de precipitaciones

La Agencia Estatal de Meteorología no prevé grandes cambios en el tiempo en Cádiz para este domingo más allá de una leve recuperación de las temperaturas, que en la madrugada del sábado cayeron hasta los registros mínimos más bajos de la semana. No obstante, esta subida de las temperaturas se notará más en la provincia durante el lunes y martes, jornadas que estarán marcadas a su vez por una mayor inestabilidad debido a la llegada de un frente que podría dejar lluvias en buena parte de Cádiz. Aunque Aemet no ha activado ningún aviso por este motivo, contempla la opción de que las probabilidades de precipitaciones vayan en aumento desde la segunda mitad del lunes 24 de noviembre y que sean del 100% a primera hora del martes 25. Poco más durará el mal tiempo en Cádiz, que ya el mismo miércoles 26 dará la bienvenida a una nueva masa de aire frío que volverá a hacer que las temperaturas caigan de nuevo en picado.

Lluvias en Cádiz el lunes y el martes

Según el pronóstico de Aemet en la provincia para los próximos días, las nubes comenzarán a llegar a Cádiz a partir del mediodía del lunes 24 de noviembre por la zona noreste de la provincia, y de ahí se extenderán hacia la campiña, la costa noroeste y la Bahía de Cádiz, comarcas en las que comenzará a aumentar gradualmente la probabilidad de que se produzcan precipitaciones. Ya por la tarde, la nubosidad terminará alcanzando a la Janda y el Campo de Gibraltar, cerrando el lunes con un 95-100% de probabilidad de lluvias en esta parte, la Sierra de Cádiz y zonas del interior; y del 70% en toda la franja atlántica.

Para el martes 25 de noviembre, la provincia al completo estará cubierta con nubes y con un 100% de probabilidad de lluvias. La inestabilidad no obstante durará poco: Aemet espera que caiga considerablemente a partir de las 6:00 horas en la costa atlántica, mientras que en el resto de las comarcas desaparecerá ya a mediodía.

En cuanto a la cantidad de lluvia que se espera, habrá que esperar aún un tiempo por si Aemet decide activar algún aviso pero por el momento no se espera lluvia intensa ni por fuerza ni por cantidad. En la previsión por horas y por municipios de Aemet, lo más relevante se intuye para la madrugada del martes 25 pero sin esperarse por el momento grandes acumulados.

El frío regresa a Cádiz a mitad de la semana

La próxima semana volverá a ser fría en Cádiz debido a la llegada de una segunda masa de aire ártico, que hará que se desplomen las temperaturas nuevamente. La principal diferencia entre Cádiz y el sur con el resto de la Península es que, cuando en todo el país este descenso se vivirá ya desde el lunes, en la provincia y en general el sur se espera que se retrase algo más, al menos hasta el miércoles 26 de noviembre, cuando ya se haya retirado el frente de lluvias.

Será ese día cuando de nuevo las temperaturas vuelvan a caer, perdiendo los pocos grados que hubieran podido subir el lunes y el martes. El pronóstico es que las mínimas se queden en registros parecidos a los de este sábado 22 de noviembre pero no más bajos.