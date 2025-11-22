Las temperaturas mínimas más bajas registradas en Cádiz en la madrugada del sábado 22 de noviembre: Aemet advierte de la llegada de más frío

Sábado de cielos despejados y frío, mucho frío en Cádiz. El tiempo en Cádiz da por superado las horas de la madrugada, horas en las que se esperaba que los termómetros registraran las temperaturas más bajas de toda la semana. El mercurio ha rondado en términos generales entorno a los 5 grados en las horas más frías, descartando las localidades del Campo de Gibraltar, con temperaturas algo más suaves. Las localidades de la Sierra de Cádiz y del interior de la campiña se han situado por debajo de esa marca. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera que los termómetros se recuperen algo más el domingo pero avanza la llegada de otra masa de aire frío y que hará que la última semana de noviembre sea en Cádiz, así como en toda la Península, más fría de lo habitual para la época del año.

Las temperaturas mínimas más bajas registradas en Cádiz esta madrugada

Según los datos de las estaciones meteorológicas que Aemet tiene desplegadas en Cádiz, la madrugada y las primeras horas del sábado han sido más frías que estos días atrás en toda la provincia, más bajas en zonas de la Sierra y de interior y algo más suaves en la comarca del Campo de Gibraltar. Los municipios de la Bahía de Cádiz y la costa atlántica de han quedado entre los 5-7 grados aproximadamente.

Estas son las temperaturas mínimas registradas en los municipios que cuentan con estas estaciones y las horas a las que se ha registrado:

Barbate: 6.5 grados (6:30 horas)

Cádiz: 7.7 grados (7:50 horas)

Chipiona: 6.9 grados (7:50 horas)

El Bosque: 4.2 grados (7:10 horas)

Grazalema: 0.8 grados (2:00 horas)

Jerez - Aeropuerto: 3.3 grados (8:00 horas)

Jimena: 3.2 grados (6:40 horas)

Medina Sidonia: 3.6 grados (7:50 horas)

Olvera: 5 grados (5:30 horas)

Rota - Base Naval: 4.7 grados (7:30 horas)

San Fernando: 6.2 grados (8.50 horas)

San José del Valle: 5.9 grados (6:10 horas)

San Roque: 7 grados (5:30 horas)

Tarifa: 11.1 grados (00:00 horas)

Vejer: 10.1 grados (7:50 horas)

La previsión de Aemet para este sábado en lo que a temperaturas se refiere es que éstas comiencen a recuperarse durante el día aunque las máximas en ningún caso superarán los 18-19 grados. Y todo, con un tiempo anticiclónico de cielos despejados y con un ligero viento de componente norte. No será especialmente intenso pero lo suficiente como para que la sensación de frío sea mayor. La humedad no es especialmente elevada, entorno al 50% durante las horas de más calor aunque puede subir hasta el 65% cuando anochezca.

La próxima semana será igualmente fría en Cádiz

El pronóstico de Aemet es que a partir del domingo las temperaturas comiencen a recuperarse pero es probable que en Cádiz, ese leve ascenso se note ya a partir del lunes 24 de noviembre. La Agencia Estatal de Meteorología avanza que la próxima semana será más fría de lo habitual para la época en toda la Península y Baleares, previsión que afectará igualmente a Cádiz. Sin embargo, la entrada de ese chorro polar con una masa de aire nuevamente del Ártico se retrasará en la provincia hasta el miércoles 26 de noviembre. Será ese día cuando de nuevo las temperaturas vuelvan a caer, perdiendo los pocos grados que hubieran podido subir el lunes y el martes. El pronóstico es que las mínimas se queden en registros parecidos a los de este sábado 22 de noviembre pero no más bajos.

La principal diferencia es que esta segunda masa de aire fría del Ártico llegará con poca humedad en su entrada a la Península pero empezará a cogerla a medida que avance por el Mediterráneo. Esto se traducirá en la posible aparición de lluvias que podrían terminar por afectar a Cádiz durante la segunda mitad del lunes 24 de noviembre y la primera mitad del martes. La probabilidad de precipitaciones es del 100% en las primeras horas del martes aunque habrá que ver cómo evolucionan las nubes a medida que avancen los días.