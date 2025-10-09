¿Qué tiempo hará en Cádiz el puente de octubre?

Después de un mes de septiembre e inicio de octubre con buen tiempo, la llegada de la primera DANA del otoño -y la primera con nombre, Alice- traerá inestabilidad a la península, con avisos que llegan a varias provincias y comunidades y con lluvias de de hasta 100 l/m2 en las primeras horas. La AEMET prevé que Alice afecte también a Andalucía, con chubascos acompañados de tormentas en algunas zonas desde este jueves, con incertidumbre aún en su localización para los próximos días, y un descenso térmico.

Con la aproximación de una vaguada, añaden en eltiempo.es; la atmósfera comenzará a inestabilizarse en algunas zonas de España. Los chubascos y tormentas harán acto de presencia en zonas del interior, desplazándose rápidamente hacia el este. Sin embargo, la DANA Alice se formaría a partir del sábado y de forma débil. Pero aún así, "las zonas más afectadas serán las del este, donde las tormentas y los chubascos podrán ser localmente intensos, dejando grandes acumulados de lluvia en poco tiempo", señalan.

En la provincia de Cádiz este viernes se activarán por la AEMET avisos por lluvia y tormentas en la Sierra de Grazalema.

¿Lluvias en la provincia de Cádiz?

Según AEMET, este jueves y viernes serán probablemente los días con mayor inestabilidad, pero hay incertidumbre, especialmente el viernes en la localización espacial de las precipitaciones. Este jueves hay varias provincias de Andalucía en aviso amarillo por lluvia, pero estas alertas se quedan en la zona oriental de la comunidad, con zonas de Córdoba, Jaén, Granada y Almería como las afectadas.

Ya el viernes, en la provincia de Cádiz, las lluvias afectarán especialmente a la Sierra de Cádiz, con aviso amarillos por lluvia y tormenta, que se mantiene activado hasta las diez de la noche por el momento. También en el Campo de Gibraltar se esperan lluvias viernes, sábado y domingo. Especialmente, puede ser que el sábado sean más copiosas. Pero tambíen hay prevista en menor cantidad en zonas cercanas de la Janda, o en Jerez y en la Sierra de Grazalema.

Este viernes se esperan algunas lluvias y tormentas por la mañana en Alcalá de los Gazules o Medina, que pueden venir acompañadas de tormenta, que se unen a las de los municipios del Campo de Gibraltar. En la Bahía de Cádiz, puede que haya alguna lluvia debil a partir de las 14:00 horas, con un 95% de probabilidades, pero despejándose de nuevo los cielos por la tarde. Por Chiclana, puede ser que vengan con alguna tormenta.

El tiempo en Cádiz capital para los próximos días de puente. / AEMET

Ya el sábado, los cielos se van despejando en la provincia, no así en Algeciras o La Línea, que seguirán con precipitaciones hasta el domingo.

Temperaturas

Las temperaturas aunque irán descendiendo pueden alcanzar máximas de 25 grados en la Bahía o inlcuso los 27 en Jerez, bajando a los 20 en la zona del Campo de Gibraltar. Las mínimas llegarían a los 12 en Grazalema.

A partir de la siguiente semana puede que vuelva la inestabilidad a la provincia. Desde el lunes se espera la posibilidad de precipitaciones.