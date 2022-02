El tiempo en Cádiz | 22 de febrero: Suben las temperaturas máximas con los cielos despejados

El tiempo en Cádiz este martes será muy parecido al de lunes, con la leve diferencia de que las máximas subirán algunos grados más. Según la Agencia Estatal de Meteorología, se espera que el mercurio supere los 25 grados durante las horas centrales del día en el interior y en la zona de la campiña jerezana mientras que se quedará por encima de los 20º en la Bahía de Cádiz y algo más suaves en la de Algeciras. Las previsiones auguran un miércoles también igual de caluroso y que el mercurio recupere sus habituales datos a partir del jueves.

De hecho, la situación del jueves en cuanto a cielos será totalmente distinta. La entrada en acción de la borrasca Franklin traerá mayor inestabilidad a la provincia, aunque Andalucía no será de las regiones más afectadas. No obstante sí servirá para elevar la probabilidad de las tan necesitadas precipitaciones. Aemet espera que superen el 75% en la Bahía de Cádiz durante la primera mitad del jueves, aunque no caerán en la cantidad que se necesita para aliviar la sequía del campo.

Los cielos nublados y la inestabilidad de mantendrán hasta el domingo, aunque a medida que avancen los días, irá cayendo la probabilidad de precipitaciones.

Donde sí será mayor la influencia de Franklin en la provincia de Cádiz será en el Levante. De hecho, Aemet tiene previsto volver a activar esta noche la alerta amarilla en todo el litoral gaditano por fenómenos costeros adversos asociados a un viento de componente este fuerza 7 al oeste de Tarifa y sur de cabo Trafalgar. El aviso se extenderá también al miércoles sin que por ahora se sepa qué ocurrirá el jueves.

El tiempo en Andalucía

Meteorología prevé para este martes en Andalucía cielos poco nubosos o despejados y temperaturas en ascenso.

Habrá intervalos de nubes bajas matinales en el Estrecho y una pequeña probabilidad de bancos de niebla en el litoral mediterráneo y los vientos soplarán de componente este, flojos en el interior y de levante ocasionalmente fuerte en el Estrecho.

Mañana se prevén intervalos de cielos nubosos, con predominio de las nubes altas y temperaturas con pocos cambios.

Los vientos soplarán de levante en el litoral mediterráneo y variables flojos en el resto y de levante fuerte en el Estrecho, con rachas ocasionalmente muy fuertes.