Así es la tensa relación entre Dani Güiza y su hijo Cristian: "Que trabaje más"

La relación entre Dani Güiza y su hijo Cristian atraviesa uno de sus momentos más delicados. El joven, fruto de la relación del exfutbolista con Rocío Aranda, ha reaparecido públicamente para hablar abiertamente del distanciamiento con su padre. Lo ha hecho en el programa Fiesta, donde confesó que hace tiempo que apenas tienen trato.

"A día de hoy no tenemos un contacto tan cercano como antes", explicó Cristian, que aseguró haber notado un cambio en la actitud de su padre al cumplir la mayoría de edad: "Al cumplir los 18 me fui a estudiar una carrera a Madrid y ahí ya noté que estaba más distante”.

Según relató, su última visita a su padre fue durante la feria de Sanlúcar de Barrameda. "La última vez que fui a verlo fue en la feria de Sanlúcar… Lo noté distante", añadió, dejando claro que el vínculo entre ambos no pasa por su mejor etapa.

Así es la realidad de Cristian Güiza

El hijo del futbolista aprovechó para contar las penurias que ha estado viviendo durante algunos meses. "Desde que me vine a Madrid, siempre le dije que iba a trabajar. He estado trabajando fatal este verano en un chiringuito de El Palmar y durmiendo en una furgoneta sin aire. Yo ahora vivo con mi madre y tengo que ayudarla económicamente. No dependo solo de mí, es una responsabilidad porque la tengo a mi cargo".

El joven ha relatado cómo ha sido la relación con su padre a lo largo de los años. "Mis padres se separaron cuando yo tenía tres años, pero la custodia se la quedó mi madre. En ese tiempo que estuve con ella sí que estaba presente, que yo sepa. Siempre se hizo cargo, nos veíamos en vacaciones... Ahí la relación era maravillosa. Al cumplir los 18 años me fui a estudiar una carrera a Madrid y ahí ya noté que estaba más distante. Yo me quedaba a dormir en un piso de Sanlúcar cuando volvía en vacaciones de Navidad o verano porque no quería que hiciera ruido al llegar. Por entonces, no pasaba nada".

Dani Güiza lo tiene claro: "que trabaje más"

Fue durante el programa que los periodistas se pusieron en contacto con Dani Güiza y tuvo una reacción que sorprendió a todos al ser preguntado por su primogénito. "¿Qué hijo? ¿El que siempre habla, no?", contestó de manera brusca y dejando claro que la relación entre ellos no es la mejor. "Le echo de menos, siempre se echa de menos a un hijo. Pero que trabaje más", sentenciaba Güiza.

Una frase breve, pero cargada de significado, que ha sido interpretada como una llamada de atención hacia Cristian por exponer públicamente su situación familiar. El exjugador, que se arrepiente de haber participado en el mundo del corazón, habría preferido que este tipo de asuntos no se ventilaran en televisión.

En una entrevista reciente, el que fuera jugador del Cádiz C.F se confesó con Pedrerol y fue muy tajante. "Lo peor que hice en mi vida fue estar en el mundo del corazón. Eso me echó del mundial de fútbol. Me cerró muchas puertas, sobre todo en el Barcelona".

Una relación marcada por la distancia

El joven aprovechaba el altavoz que tenía en el programa de Telecinco y le dedicaba unas palabras a su padre. "Cada vez que escucho a mi padre me duele. Mi conflicto a día de hoy no está relacionado con nadie. Es el daño que le hace a mi padre que yo esté aquí. Yo me tuve que pagar un hotel para poder ir a ver a mi padre porque no quería que durmiera en su casa", aseguraba Cristian.

Rocío Aranda no dejó pasar la oportunidad para defender a su hijo y llamó en directo al programa. "La realidad la sabemos muy poquitas personas. Mi hijo sabe muy bien lo que es vivir en un mundo y en otro. Que siga siendo así de humilde. Mientras la vida me dé salud, a mi hijo no le va a faltar un plato de comida, es un trabajador como nadie", sentenciaba la ex del futbolista.