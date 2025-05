El susto de este motorista en El Puerto: su moto empezó a arder durante su visita por el GP de Jerez

El último fin de semana de abril se celebró en Jerez de la Frontera el Gran Premio de España de Motociclismo de Motos GP y miles de personas se desplazaron a la localidad gaditana para disfrutar de varios días donde las motos eran las grandes protagonistas. El circuito congrega cada a ño a miles de motoristas que tienen la oportunidad de ver de cerca a los grandes pilotos de motos GP competir a escasos metros, por lo que la oportunidad es única.

La ciudad se llena de personas que pasan uno o varios en ella para disfrutar del ambiente, de las motos, el circuito y también de la gastronomía local. Cuando se celebra este circuito, Jerez de la Frontera está prácticamente tomada por los motoristas y eso da la oportunidad a muchos de ellos de hermanarse en este contexto. Este año, ha sucedido un acontecimiento que se ha vuelto viral en redes sociales, la cuenta de TikTok de @untiodemarbella, subió un vídeo en el que aparece un hombre al que se le incendia la moto mientras conduce.

Jerez es la ciudad principal en la que se concentran los motoristas, pero no es el único municipio gaditano al que acuden y los hechos sucedieron en El Puerto de Santa María. El usuario de la cuenta de TikTok que ha subido el vídeo graba el momento en el que a su compañero le empieza a arder la moto, al principio el fuego apenas se aprecia y el conductor sigue conduciendo como si nada estuviera pasando, no es hasta minutos más tarde, cuando se paran en un semáforo que otro motorista le avisa de que lleva ardiendo la moto.

La persona que avisa al conductor de que la moto tiene fuego lo hace de manera calmada, algo que ha llamado la atención en las redes sociales. En ese momento, el piloto que tiene ardiendo la moto se pone nervioso y entra en el parking de un supermercado. Allí se encuentran varias personas con motos y en cuanto oyen gritar al conductor "agua, agua", se acercan para ver qué es lo que estaba sucediendo y comienzan a echar agua para apagar el fuego.

Se necesitan varios intentos y botellas de agua, pero finalmente el fuego se apagó y el incidente quedó en un susto en el que afortunadamente no hubo que lamentar grandes daños. En el vídeo de la segunda parte de este incidente, @untiodemarbella, deja escrito en la publicación de TikTok: "No, no fui yo, lo que sí era mío es la cámara, que por suerte salió ilesa… gracias a todos los moteros que lo dieron todo por ayudar. Al final solo el susto y hemos visto que lo que no parece que pueda pasar, pase"