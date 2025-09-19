Cuánto subió la luz en el mes de agosto: las facturas se disparan por la ola de calor, el IVA y el sobrecoste del apagón

El precio de la luz vuelve a subir, derivando en facturas de altos importes para el consumidor. Tanto en Cádiz como en otros puntos de España, los ciudadanos afrontan este mes de septiembre con cifras a pagar que recuerdan los peores meses de la crisis energética que obligó al Gobierno a intervenir. La comparativa entre el agosto de este año y el de 2024 indica una subida del 14,7% en España.

A esto, se le suman las condiciones climáticas propias de agosto, que este año ha contado con una ola de calor que se prolongó más allá de las dos semanas. Con temperaturas que superaban los 40 grados, el uso de aires acondicionados y ventiladores se convirtió en pura necesidad. Pese a que todo depende de múltiples factores, las facturas de agosto en algunos hogares se han movido por encima de los 100 euros.

Este alza de precios se viene experimentando desde junio, cuando el consumidor vio un incremento en su factura. A la propias condiciones climáticas se le suman otras explicaciones más técnicas que tienen que ver con el apagón eléctrico de abril. Desde que aquello ocurriera, Red Eléctrica España trata de evitar que vuelva a ocurrir algo así y recurre a centrales tradicionales capaces de soportar más picos de tensión. El servicio de lo que llaman "operación reforzada" hizo que en julio se pasara de pagar 8,19 euros MWh a 16,15 euros MWh. Un 97% de subida que al consumidor se le está incluyendo en su factura final. La propia presidenta de Red Eléctrica España ha advertido en el Senado que este sobrecoste continuará mientras no se apliquen medidas de seguridad que aseguren que no volverá a ocurrir un apagón tan grave. De hecho, el mercado mayorista, apoyado ahora en las renovables, ha estado a la baja en agosto, con precios más bajos. No obstante, la necesidad de esa operación reforzada está detrás de ese incremento de precios en España.

La subida del IVA, otro de los motivos para la subida de la luz

Mientras que en España ha subido la luz un 14,7% en agosto, los datos de Eurostat indican que en Francia ha ocurrido lo contrario y ha caído hasta un 13,6%. En otros países como Portugal, Italia y Alemania también se han notado estas caídas. Las justificaciones para que España vaya a contracorriente en Europa y tenga unas facturas más caras también pueden encontrarse en decisiones recientes del Gobierno.

Por un lado, la subida del IVA en la factura de la luz del 10% al 21%. La bajada de este impuesto directo fue una de las decisiones clave para controlar la aceleración descontrolada de los precios cuando estalló la guerra de Ucrania. Desde enero de este año, se vuelve a pagar el 21% del IVA mientras que el año pasado en verano se pagó el 10%.

Los costes del peaje, otra parte fija de la factura, también subieron. El Gobierno también aplicó subida en este concepto para cubrir costes del sistema energético (deuda, primas, etc).

Así fue el precio de la luz en el mes de agosto