A subasta un piso en plena avenida de Cádiz de casi 200 metros valorado en 300.000 euros y a pocos pasos de la playa

Un piso de casi 200 metros cuadrados en la avenida principal de Cádiz a pocos metros de la playa ha salido a subasta a través del Juzgado de Primera Instancia 6 de Cádiz. El inmueble valorado en 300.000 euros, ubicado muy cerca de la playa de La Victoria, se venderá al mejor postor después de pasar el período de admisión de solicitantes. El período de inscripción a la subasta se inició este 20 de enero y finaliza para el 9 de febrero.

La vivienda sale a subasta con motivo de una ejecución hipotecaria con el fin de satisfacer con la entidad bancaria Bankinter la cantidad reclamada de 189.451 euros más otros 56.834 euros derivados de costes de intereses y costas judiciales. Según se ha publicado en el BOE no hace falta puja mínima para optar a este piso situado en la avenida Andalucía de Cádiz. En la información pública no se concreta si el inmueble está actualmente ocupado y tampoco se concreta si es visitable. En cuanto a las cargas, se insta a consultar el Registro de la Propiedad para conocer si tras ese inmueble existe alguna deuda.

El piso es un noveno en la avenida principal gaditana que consta de 190 metros cuadrados. El inmueble tiene un vestíbulo, sala de estar - comedor con terraza con vistas a la calle Marianista Cubillo, cinco dormitorios, dos cuartos de baño, aseo y cocina con terraza-lavadero a un patio. Tiene una puerta principal y otra de servicio.

Los requisitos para participar en una subasta del Estado

El primer requisito es identificarse si se actúa en nombre propio o de terceros. En caso de actuar en nombre de varias personas, es necesario aclarar cuál va a ser el porcentaje de adjudicación para cada uno. En segundo lugar, aceptar todas las condiciones de la subasta. A continuación se exige estar acreditado para la subasta, para la cual se exige abonar el 10%. Para participar en esta subasta del piso de la avenida de Cádiz se requiere el pago previo en forma de fianza de 15.007,75 euros. Otro de los requisitos fundamentales será estar dado de alta en el sistema de registro electrónico. Las pujas se enviarán de manera telemática. El resultado de la subasta será comunicado por un letrado de la Administración de Justicia al vencedor.