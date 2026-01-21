Cádiz, Málaga y Sevilla, las ciudades con las habitaciones en alquiler más caras de Andalucía

Alquilar una habitación en la ciudad de Cádiz supone un coste medio de 477 euros al mes. Una cifra disparatada, de acorde con los altos precios que se sufren en el mercado inmobiliario en la capital, como la venta o el alquiler de una vivienda. En todo caso, esta cifra, aportada por Fotocasa, supone una leve disminución respecto a la alcanzada un año antes, cuando se tenía que pagar 482 euros, un 1,1% más.

Como ocurre con la compra-venta, el dato gaditano solo es superado, en el conjunto de Andalucía, por el que aporta la ciudad de Málaga, con 510 euros, también a la baja al perder un 1,4%. Lejos queda Sevilla, con 436 euros. Granada es la cuarta capital con 340 euros, Almería llega a 315 euros, 282 en Córdoba y 261 en Jaén. No se aportan datos de Huelva, pero sí de Jerez, con tiene un coste de 305 euros debido a un fuerte incremento respecto a 2024 de un 10,2%.

A pesar del descenso, Cádiz sigue estando entre las capitales con las habitaciones más caras en todo el país. San Sebastián, que siempre lidera las subidas en el mercado inmobiliaria, se queda en 549 euros mientras que en Madrid se llega a 633 euros, por debajo de los 638 de Bilbao y los 666 euros de Barcelona.

El precio medio de una habitación en Andalucía llegó a 379 euros a final del año pasado, lo que implica según Fotocasa un aumento del 46% en cinco años y un 64% en una década. Destaca María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, que "el mercado de las viviendas compartidas en Andalucía muestra en 2025 un comportamiento singular dentro del conjunto nacional, al ser la única comunidad autónoma donde el precio de una habitación desciende en el último año. A pesar de esta caída, se alcanza el segundo nivel más alto en toda la serie histórica".

Según la plataforma inmobiliaria Idealista, hoy la ciudad cuenta en el mercado con 120 habitaciones en alquiler, la gran mayoría limitadas a estudiantes de Erasmus (la Universidad de Cádiz es una del país con mayor número de estos estudiantes extranjeros), o para trabajadores de corta y larga duración. El precio más caro en este indicador alcanza los 600 euros en una vivienda ubicada en la calle Acacia, en Bahía Blanca, mientras que la más barata no pasa de los 230 euros en un piso de la calle Hércules, en pleno centro de la ciudad.

Aquí, como en el mercado de compra y venta de pisos, también se producen oscilaciones en los precios. Así, hay habitaciones cuyos propietarios han rebajado los precios entre un 10 y un 14%