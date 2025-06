La sorprendente pregunta en un examen de inglés de Selectividad sobre Montoya de la Isla de las Tentaciones: "Nos va a subir la media"

El fenómeno Montoya de la Isla de las Tentaciones fue el protagonista del examen de inglés de Selectividad en Cantabria. Los alumnos tardaron pocos minutos en compartirlo por redes sociales, celebrando que ese fuera el contenido de la prueba. En cuanto salieron de las aulas, la prueba de inglés con el texto sobre Montoya ya estaba subido a TikTok, X, Instagram y todas las redes posibles.

La temática en sí les transmitió un clima de confianza para afrontar el examen. Los estudiantes, sorprendidos, aseguraban que ese contenido les había "salvado" y que les iba a "subir la media". Los resultados finales después pueden diferir de esas sensaciones optimistas de los alumnos cántabros.

El enunciado de la prueba de inglés era "Montoya, please!" (Montoya, ¡por favor!). Una frase de la presentadora de la Isla de las Tentaciones que se hizo viral cuando esta intentaba hacer parar a Montoya mientras corría por la playa fuera de sí tras enterarse de la infidelidad de su pareja. Este tenía como intención entrar en el resort donde se hospedaba Anita Williams. Toda esta peculiar secuencia vivida en la última edición del programa protagonizó esta prueba de selectividad, algo que gustó y mucho al alumnado.

La sorpresa de los estudiantes de Cantabria:"Montoya, me has salvado"

La mayoría de respuestas de jóvenes a la publicación del examen en TikTok están entre la sorpresa, la incredulidad y la broma. "Hasta he disfrutado haciendo el examen", "Ha sido el mejor examen de mi vida", "No me esperaba encontrarme a Montoya hoy", son agunos de los comentarios.

El examen de inglés consta de dos partes. Una primera con un texto de comprensión lectora sobre el que después hay que hacer una redacción. En ese caso, se aportan dos opciones temáticas. La opción 1 en Cantabria versó sobre el sevillano Montoya de la Isla de las Tentaciones y su reacción dramática en pantalla. Esa parte de desarrollo de la expresión escrita puntuaba con hasta siete puntos. En la segunda parte, se deben responder a los enunciados concretos.