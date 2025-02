La preocupante reacción de Montoya en 'La isla de las tentaciones' después de ver imágenes de Anita Williams

La isla de las tentaciones está que arde, cada capítulo supera al anterior y es que las parejas que han ido a poner a prueba su amor parecen estar sufriendo más desengaños que alegrías. Al menos unos más que otros. Todos los concursantes tienen sus más y sus menos durante el reality, pero la pareja estrella de esta edición están siendo José Carlos Montoya y Anita Williams, ambos parecen estar más decepcionados que nunca el uno con el otro.

Montoya es un hombre temperamental y con gran capacidad de reacción, el sevillano no ha sido capaz de ver tranquilo las imágenes que le ha enseñado Sandra Barneda de su novia Anita con Manuel González, uno de los tentadores VIP de esta edición. Cuando Montoya ha descubierto que su pareja le ha sido infiel con el gaditano no ha podido evitar reaccionar de una manera desproporcionada, tal y como ha sucedido en ocasiones anteriores.

El sevillano ha tenido que ver con la tablet que le ha ofrecido la presentadora del programa las imágenes en las que aparece Anita junto a Manuel y en los que se aprecian palmadas en el culo, juegos con besos, baños muy sugerentes en la piscina, algo que ha dejado devastado a Montoya. Ante tanta impotencia y un gran enfado, el de Utrera le ha dado una patada a la tablet y se ha quitado la camisa- de nuevo- para después salir corriendo hacia la playa donde se ha derrumbado. Con esta actitud ha conseguido preocupar a Sandra Barneda que no ha dudado en acudir donde estaba Montoya para socorrerlo.

"Qué vergüenza. Esto es lo que quería", exclama desconsolado. "Yo portándome bien todo el rato y aguantándome. Le estoy mostrando mucho respeto. Nunca había estado enamorado y me está rompiendo. He sido tonto. Me ha dicho por detrás que confiara", explicaba bastante acalorado el joven.

"Esto es lamentable. Le ha rechazado y está orgullosa. Dice que yo no soy un hombre y él sí... Siempre la he respetado. Esto es inhumano. Para una vez que me he enamorado... ella ha aprovechado para esto. Y yo con mis inseguridades. Manuel que está con 40 tías...", continuaba Montoya. Ante su actitud destructiva, Sandra Barneda le ha advertido sobre su comportamiento. "Entiendo que estés deshecho y dolido. Absolutamente en shock, pero por favor no vuelvas a darle una patada a la tablet ni a tu taburete". "Gracias Gabriela por abrirme los ojos. Es ella la que quiere. Ha tirado mi peluche... Y dice que él es un hombre de verdad. No tengo más que decir. Estoy roto", concluía el sevillano.

Montoya se salta las normas

Sandra comunicó a los chicos que podían ver durante diez minutos lo que hacían sus parejas en directo y después de una votación el elegido fue Montoya. El sevillano se tuvo que enfrentar a ver una de las escenas más duras que ha podido visualizar hasta el momento y es que comprobó cómo Manuel consolaba a Anita y ese consuelo se iba tornando poco a poco en algo mucho más sensual de lo que se podría esperar.

Ante la actitud de su pareja, Montoya pidió irse, pero después quiso ver con más detalle lo que estaba sucediendo entre Anita y Manuel. El sevillano no entendía la actitud de su novia y le replicaba a la pantalla, "¡Me has reventado! ¡Llora! ¡Llora con ese escombro! ¡Eso es lo que quieres en tu vida!", gritó. "¿Por un 'papa frita' vas a llorar?", escuchó Montoya a Manuel decirle a Anita. "Te vas a arrepentir toda tu vida de esto. ¡Me has reventado por dentro!", contestaba de nuevo Montoya.

La cosa no quedaba ahí, Montoya pudo ver como su pareja y el tentador VIP estaban teniendo un encuentro sexual y eso fue algo que no pudo soportar y reaccionó huyendo hacia la playa para dirigirse a Villa Playa a pesar de que Sandra Barneda le pedía que volviese. Cuando llegó al lugar donde estaba su pareja llegó gritando "¡Me has reventado!", algo que Manuel y Anita llegaron a escuchar desde dentro de la habitación.