Anita Williams abandona la hoguera de 'La isla de las tentaciones' tras un desaire de Montoya

La isla de las tentaciones es uno de los programas más intensos y pasionales que hay en la parrilla actualmente. Las parejas que acuden a poner a prueba su amor, en la mayoría de los casos terminan desesperándose al ver cómo se comporta la otra parte de la pareja en ausencia del otro. En este último episodio uno de los momentos culmen ha sido cuando Gerard ha roto su relación con Alba en la hoguera de confrontación. Las constantes demandas de su novia y los celos descontrolados han provocado que Gerard tome la decisión de poner punto y final a su noviazgo con Alba.

Esta pareja no es la única que parece estar atravesando una profunda crisis y es que la relación de Anita y Montoya es un continuo vaivén de reacciones desmedidas, llantos y celos. En esta ocasión la protagonista de este avance que ha emitido Telecinco una vez finalizado el cuarto programa de La isla de las tentaciones 8, ha sido la reacción de Anita al ver unas imágenes de Montoya con una de las tentadoras.

En el próximo capítulo del reality, Sandra Barneda le enseña a Anita Williams unas imágenes de su novio, Montoya con una de las tentadoras, algo que la joven no tolera y monta en cólera. Lo que Williams ve es a Montoya cantándole la canción de Anita a una de las chicas con la que comparte casa en Villa Montaña, algo inaudito para su novia y que la hace enfadar inmediatamente. "¿le está cantando mi canción? Este tío es g*** o qué le pasa?". En ese momento, Anita se levanta y asegura "Sandra, yo esto no lo voy a permitir. No quiero ver más imágenes", dice mientras se marcha con paso enfadado y gritando "no quiero ver más imágenes, qué asco".

Anita quema el peluche con la cara de Montoya

La relación de Anita y Montoya dista mucho de ser la ideal y es que los celos y las reacciones desmedidas por ambas partes provocan comportamientos muy radicales. La reacción tan explosiva de Montoya al ver las imágenes de Anita besándose con Manuel se ha convertido en uno de los grandes momentos de esta edición, pero Anita parece saber competir en eso de las reacciones. La catalana se ha enfadado también con su novio tras ver un acercamiento de este con Gabriela, una tentadora.

Ha sido tras ver las imágenes de Montoya con Gabriela el enfado de Anita no se ha hecho esperar y ha decidido tomarse la justicia por su mano y quemar el peluche que le había regalado Montoya con su cara para que se acordase de él. Al ritmo de "Montoyita, papa frita" que todos en la villa cantaban, Manuel González cogía el muñeco y decía algo: "Te lo avisé, campeón, quien ríe el último ríe mejor". El gaditano era el encargado de sostener el peluche mientras que Anita le prendía fuego: "Haber estudiado, cariño".

Tras vivir este momento, Anita ha confesado que "hemos quemado el peluche y me he desahogado un poquito", pero la cosa no ha quedado ahí. Tras la quema ha sido Manuel el encargado de pegarle una de sus pegatinas con su ya mítica frase 'esta noche, carricoche', a los restos del peluche quemado.