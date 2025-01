Montoya de 'La isla de las tentaciones 8' se confiesa en su primera aparición pública

José Carlos Montoya está siendo uno de los principales protagonistas de esta edición de La isla de las tentaciones. El sevillano no está llevando nada bien que su novia, Anita Williams, tontee y caiga en la tentación con Manuel González, tentador VIP en esta ocasión. El gaditano parece haber cautivado a la novia de Montoya y esto es algo que ha sacado de quicio al de Utrera, que ha dejado en la memoria de los espectadores un momento icónico cuando se parte la camisa al ver las imágenes de su novia con Manuel.

Aún queda mucho concurso por ver y las reacciones de Montoya no defraudarán a la audiencia, todavía no ha visto las imágenes de los besos apasionados de Anita con Manuel en la piscina, pero lo cierto es que su explosiva reacción partiéndose la camisa se ha vuelto viral. A lo largo de las ediciones pasadas de La isla de las tentaciones han quedado frases marcadas como pueden ser: "Manué, la manita relajá" de Lucía Sánchez a Manuel González o el mítico "Estefaníaaaaaaaaa", de Christopher al ver que Fani Carbajo le había sido infiel.

El reality no ha terminado y se desconoce cuál será el futuro de Anita y Montoya o si el sevillano también caerá en la tentación, pero lo cierto es que Montoya ya ha hecho su primera aparición pública y ha podido saborear las mieles del éxito que le está reportando el programa en el que ha participado. El conserje de hotel ha acudido a la entrega de los premios Army Awards que ha organizado el popular influencer enmascarado Ceciarmy.

Montoya se ha mostrado algo tímido ante la prensa allí presente y poco ha podido contar sobre su vida, ya que debido al acuerdo de confidencialidad que tiene firmado con la cadena no pueden revelar nada de lo que se ha vivido durante su estancia en República Dominicana. Lo único a lo que sí que ha respondido el sevillano ha sido a las críticas de aquellas personas que creen que su comportamiento está sobreactuado. "No son momentos fáciles y viviendo ahora mismo se pasa mal, me alegro un montón de que todo el mundo disfrute, pero lo he pasado regular, pero encantadísimo con el apoyo y muchas gracias al final, el apoyo me cura el alma, la verdad", comentaba el joven.

El concursante de La isla de las tentaciones ha dejado en el aire que aún quedan muchas sorpresas por revelarse y ha querido agradecer todo el cariño recibido. "Agradezco el apoyo de la gente, el cariño, yo lo que he dicho claro, Montoya no ronea, Montoya está para lo bueno y para lo malo y ya está. Se pasa mucha fatiguita y de verdad que os invito a seguir viéndola, esto es una montaña rusa, evidentemente hay montañas rusas más densas, pero verlo, La isla de las tentaciones este año promete y hay que verla", sentenciaba el joven sevillano.