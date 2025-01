Quién es Montoya, el sevillano que ha revolucionado 'La isla de las tentaciones 8'

José Carlos Montoya se ha convertido en uno de los principales protagonistas de La isla de las tentaciones, reality al que ha ido a concursar con su novia Anita con la que lleva menos de un año de relación. La pareja ha querido participar en este programa de Telecinco para poner a prueba su amor y ver si es tan fuerte como ellos pensaban, aunque los hechos hablan por sí mismos y parece que ambos están más centrados en caer en la tentación que en reforzar su relación de pareja.

Montoya es originario de Utrera, Sevilla, y no es la primera vez que participa en un programa de televisión. Es un rostro ya conocido por haber concursado en un par de realities para encontrar el amor. Tiene 30 años y es un apasionado de la música, tanto que es conocido como 'el romántico de la rumba', el sevillano ha estado compaginando su pasión como cantante con un trabajo de conserje de hotel. A día de hoy es muy complicado vivir exclusivamente de la música y por eso, el joven tiene que tener otro trabajo para poder mantenerse.

El sevillano no es un novato en esto de la televisión y es que el primer programa en el que participó fue en El Conquistador. En este programa se ponía a prueba la fortaleza mental y física de los participantes, ya que tenían que enfrentarse a difíciles retos en plena naturaleza salvaje, con una climatología extrema y donde la ausencia de comida y la falta de sueño suponían un verdadero reto para la convivencia. Su paso por este reality ha marcado el carácter de Montoya. "No tuve tiempo de prepararme adecuadamente, pero fui con la intención de ser auténtico", explicaba el sevillano. Fue en este programa donde conoció a su actual pareja, Anita Williams, que también participaba.

Tiempo atrás el joven había ido a Mujeres, Hombres y Viceversa para conquistar a Carmen Saavedra, una de las tronistas que más tarde acabaría siendo tentadora en una de las ediciones de La isla de las tentaciones. El carácter carismático y extrovertido de José Carlos, además de una interpretación flamenca, consiguieron dejar sin palabras a Saavedra, aunque finalmente, Montoya se fue del programa solo porque su tronista no sentía demasiado feeling con él. "Hablas… lo que hablas… ¡No tienes fin!", le llegó a decir Carmen en una de las citas que tuvieron.

Montoya y Anita en su paso por 'La isla de las tentaciones'

La relación de Montoya y Anita no parece estar tan consolidada como ellos pensaban. Desde el momento en el que llegó Manuel González, tentador VIP de esta edición de La isla de las tentaciones, Anita parece haber caído en su red y no puede evitar algunos gestos de cariño. Algo que ha indignado profundamente a Montoya que no dudaba en partirse la camisa cuando descubría que su novia además de darse un beso con el gaditano había pasado la noche junto a él.

En el momento en el que Montoya ve las imágenes de Anita besándose con Manuel no da crédito a lo que está sucediendo. "No tengo ganas de nada. No me sale. No la reconozco. No me apetece ni berrear ni llorar ni nada. Para mí, me decepciona tanto que haga eso realmente... No me la creo", explicaba mientras Manuel le llamaba "papafrita" y su novia permanecía callada sin defenderlo. Momentos más tarde hizo el amago de abandonar el concurso: "No puedo, Sandra, no puedo. Me quiero ir. No quiero estar aquí. ¡Que me voy!", mientras sus compañeros trataban de que mantuviese la compostura.

Al terminar de ver las imágenes de su novia con Manuel, el sevillano estaba destrozado y respondió a las preguntas que le hizo Sandra Barneda sobre si Anita podría estar enamorada del gaditano, a lo que Montoya respondía, "está cachonda como una mona. Cuando lo pruebe, a ver qué me dice... No quiero saber nada. Montoya solo pasa una vez por tu vida", sentenciaba el de Utrera, que dejaba entrever que esta infidelidad será irreconciliable para la pareja.