La explosiva reacción de Montoya de 'La isla de las tentaciones' al ver imágenes de su novia

La isla de las tentaciones es uno de los programas más intensos que hay en la parrilla, siempre se ha dicho que en Gran Hermano las emociones se magnifican al estar aislados del resto del mundo, pero parece que esta expresión también se puede aplicar a este reality de Telecinco, donde las parejas ponen a prueba su amor conviviendo unos meses separados y entre solteros. Uno de los momentos más dramáticos de la edición está por vivirse y es que Montoya podría haber decidido abandonar el concurso después de ver unas imágenes de su pareja, Anita y Manuel, que lo hacen estallar de una manera muy explosiva.

En la última entrega del programa termina con la salida de la pareja formada por Fran y Ana, ambos deciden salir de la isla cogidos de la mano, anteponiendo su relación a su estancia en el concurso. No todas las parejas parecen estar tan comprometidas con su relación como Fran y Ana, es el caso de Anita que cada vez se siente más tentada por Manuel González y es que parece que tienen más química de la que podría parecer en un primer momento y se está produciendo algunos acercamientos que no están sentando nada bien a la pareja de Anita, Montoya.

El sevillano no da crédito a las imágenes que le muestra Sandra Barneda en el que él intuye que su novia ha traspasado un límite inquebrantable para él: un beso. Las imágenes eran confusas y no se apreciaba con claridad qué era lo que estaba sucediendo entre Anita y Manuel, pero Montoya parece haber vislumbrado lo que él piensa que es un beso. Esto provocó una reacción inmediata y muy explosiva en el de Sevilla, que no tardó en gritar y hacer muchos aspavientos, tanto es así que terminó tirando el peluche que representa su relación con su novia a la piscina e incluso se quita el anillo de compromiso. "Esto no puede ser, ¿al primer día? ¡Qué vergüenza!", gritaba desconsolado.

El drama de Montoya va en aumento

En el adelanto del próximo capítulo se ha podido ver que la reacción del joven de Utrera no queda ahí, sino que es mucho más dramática. Los chicos se enfrentarán a su primera hoguera de confrontación y se puede ver como Montoya aparece desesperado y parece estar decidido a marcharse del programa tras ver las imágenes que parecen confirmar las peores sospechas del sevillano.

Lo que hace que Montoya se desate serían las imágenes en las que aparecería Anita, su novia, en la habitación con Manuel, algo imperdonable para él. "Yo me voy, de verdad", dice Montoya en el avance del próximo programa, quitándose la camisa desconsoladamente y dirigiéndose hacia Sandra Barneda para despedirse. En los próximos programas habrá que ver si finalmente el joven abandona el concurso o si es capaz de perdonar lo que ha visto en las imágenes.