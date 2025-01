El gaditano Manuel González vuelve a 'La isla de las tentaciones' como tentador VIP

Telecinco ofrecía a los espectadores de su cadena una gran noche de Reyes, ya que emitía el estreno de la octava edición de La isla de las tentaciones. Un programa en el que concursan varias parejas que quieren poner a prueba su amor y para ello, viajan a República Dominicana donde pasarán su estancia alejada de su pareja y conviviendo con solteros y solteras dispuestos a enamorarse. Un formato que engancha y en el que es inevitable que haya grandes dramas porque la tentación es muy grande y para muchos, difícil de resistir.

Una de las grandes sorpresas de esta edición ha sido la vuelta al reality de Manuel González. El joven gaditano participó en la tercera edición de La isla de las tentaciones junto a la que era su pareja, Lucía Sánchez. Su paso por el programa dejó grandes momentos que se hicieron viral en redes sociales, como "la manita relajá" y además su estancia en el caribe fue de lo más polémica debido a que fue infiel con dos de las tentadoras del concurso: Stefany y Fiama.

La presentación de Manuel ha sido clara con el propósito del gaditano en la isla. "Aunque sea de Cádiz, os doy la bienvenida a 'La isla de las tentaciones'. Aquí hice historia, pienso volver a repetirla, así que esta noche… ¡carricoche! Chicas, Manuel está de vuelta con la mano menos 'relajá' que nunca", toda una declaración de intenciones que ha llamado la atención de algunas de las concursantes como Andrea, que no dudó en expresar lo que sentía: "me encanta". Manuel ya tiene una favorita entre las participantes del reality y se trata de Anita, la novia de Montoya, y así lo ha hecho saber al ponerle el collar dorado. "Por su actitud, a mí me ha encantado... Tu novia", le decía a Montoya mientras se acercaba a la joven.

Manuel González, Gabriella y Rubén Torres / Telecinco

Manuel González no ha sido el único en volver al reality de Telecinco, en esta edición se cuenta con un total de tres tentadores VIP. Manuel González, Gabriella y Rubén Torres. La única tentadora que ya ha participado en este programa se presentaba de esta manera: "Soy murciana, participé en 'La isla de las tentaciones 7' y me enamoré de Álex y aunque salimos juntos, con boda incluida, no nos fue bien. Yo no tiro la toalla, este anillo ya no lo necesito, pero vosotros sí que me vais a necesitar a mí. ¡Que empiece el juego!".

Tras esta presentación, la joven se quedaba prendada de Montoya, pareja de Anita, algo que la novia de este no podía soportar y afirmaba que ellos ya se seguían en TikTok, por lo que puede que la de Murcia tuviera ya en mente ponerle el collar dorado al joven andaluz. Gabriella decía que el que más le había llamado la atención de todos los concursantes era Montoya, a lo que Anita respondía: "Eres una cansina, vete ‘pa’ allí".

Rubén Torres no ha participado anteriormente en La isla de las tentaciones, pero el de Barcelona sí que es una cara conocida porque participó en la última edición de Supervivientes. El bombero quedó segundo en este otro reality de Telecinco donde demostró que tiene grandes habilidades para enfrentarse a los retos que se le presentan, en esta ocasión Torres deberá sobrevivir a los celos por parte de los chicos que han venido en pareja a concursar.

"Soy Rubén Torres, experto en tentación, bombero de profesión y un superviviente de corazón. En los últimos meses, mi vida se ha basado en apagar fuegos, pero mucho más en encenderlos y yo aquí ya empiezo a notar el calor de las llamas. ¿Las encendemos juntos?", se presentaba el joven. El bombero parece haber desarrollado un mayor interés por Alba, que era su elegida para colgarle el colgante dorado. "Me parecéis espectaculares todas y quiero conoceros a todas un poquito, pero Alba".

Ha sido un inicio de temporada prometedor que parece estar a la altura de los acontecimientos que están por venir, según el adelanto de algunos resúmenes emitidos. Habrá que esperar a los siguientes programas para ver cómo se van desarrollando los hechos en La isla de las tentaciones.