Estos son los regalos estrella por el Día del Padre: regala experiencias inolvidables y apasionantes en la provincia de Cádiz

Una de las fechas más especiales que coincide con el inicio de la primavera y que, este año, se adelanta a la Semana Santa, es el Día del Padre. Como cada año, se celebra el 19 de marzo, coincidiendo con la festividad de San José, modelo de paternidad en la tradición cristiana que le dio sentido a la celebración de este día especial.

Durante este día hay algo que va más allá del ritmo frenético del día a día, es el momento de hacer una pausa y disfrutar de tiempo de calidad con los padres. Así que, si quieres que este día sea especial y recordar este momento para siempre, te dejamos algunas ideas para que puedas vivir experiencias inolvidables y emocionantes en la provincia de Cádiz.

Planes para descubrir Cádiz

La naturaleza, el mar y la montaña son los escenarios ideales para disfrutar de una pausa. La provincia de Cádiz ofrece numerosas experiencias de multiaventura que se han convertido en una opción perfecta para celebrar esta fecha de forma diferente. Desde rutas en kayak (en Sancti Petri o el Lago de Arcos) hasta un circuito de tirolinas (en Roche) o carreras de Karts en Conil y Jerez.

Otro de los planes infalibles para celebrar este día es hacer excursiones de senderismo y, para ello, el Parque Natural Sierra de Grazalema y el de Los Alcornocales, son los escenarios idóneos. En ambos encontrarás unas rutas de senderismo para todos los niveles, permitiendo así a los padres desconectar de la rutina y adentrarse en uno de los paisajes más impresionantes de la provincia de Cádiz.

Aunque si hablamos de experiencias inolvidables, en Arcos de la Frontera podrás volar en globo aerostático con Globotur, disfrutar de unas vistas de la costa gaditana en paramotor en Chiclana con EoloSchool, hacer un tour en Quad por los pinares y calas de Roche o descubrir Cádiz desde el catamarán Pura Vida.