La magia de Disney llega a San Fernando: una semana repleta de ilusión y diversión con finalizará con la actuación de la cantante Gisela

La magia de Disney invadirá desde este lunes, 9 de marzo, y hasta el domingo, 15 de marzo, el Centro Comercial Bahía Sur (San Fernando) con la llegada de Magic Fun, un evento único que transformará este espacio en un mundo de fantasía.

Durante la semana, niños y adultos podrán disfrutar de experiencias llenas de ilusión y diversión, entre las que destaca la actuación de la cantante Gisela, Concert Kids by Gisela, la voz de Disney, que interpreta canciones como Aquella Estrella de Allá, Sueña o Colores en el Viento.

El programa incluye un recorrido mágico con una exposición de figuras de los personajes de tus cuentos favoritos, podrás encontrarlos a todos con la Gymkana de la APP de Bahía Sur y entrar en el sorteo de una cesta de productos Disney valorada en más de 100 euros. También habrá juegos en la sección de Magic Fun, donde podrás superar retos y ganar premios directos y puntos club.

Otra de las actividades previstas es el Meet & Green con los personajes Disney los días 11 y 12 de marzo. Los más pequeños podrán conocer y fotografiarse con figuras como Ariel, Bella, Minnie, Mickey, Elsa o Cenicienta durante ambos días, desde las 17:30 hasta las 19:30 horas. La participación es gratuita, pero se requiere reserva previa a través de la aplicación.

Cenas ¡Wow! con personajes

Magic Fun propone una experiencia gastronómica diferente donde la magia se sienta a la mesa. Los días 13 y 14 de marzo, los comensales podrán disfrutar de una experiencia gastronómica acompañados por los personajes Disney. El viernes, 13 de marzo, estará la Bella y la Bestia en Bodeguita de BEHER (de 20:00 a 21:00 horas), y Blancanieves y Ariel en Esencias del Mar (de 20:30 a 21:30 horas). En cuanto al sábado, 14 de marzo, Elsa y Ana estarán en la Bodeguita de BEHER (de 20:00 a 21:00 horas) y Jasmin y Maui en Esencias del Mar (de 20:30 a 21:30 horas).

Espectáculos mágicos, desfile y concierto

La programación se completará con espectáculos en directo que transportarán al público a mundos llenos de fantasía, combinando música, historias y personajes para despertar la imaginación de grandes y pequeños. El viernes 13 de marzo, de 18:00 a 19:00 horas, será el de ‘La magia de la Ilusión’, mientras que el sábado, 14 de marzo, de 11:00 a 12:00 horas, será el ‘Viaje al reino de la Fantasía’. Ambos espectáculos tendrán lugar frente al castillo, junto a la Tajería.

Uno de los momentos más emocionantes del evento será el desfile mágico que llenará el centro de color, música y fantasía, permitiendo a los visitantes disfrutar de sus personajes favoritos en un ambiente festival. El pasacalle será por la galería comercial el sábado, 14 de marzo, de 18:00 a 19:00 horas.

La programación culminará el domingo, 15 de marzo, con ‘Concert Kids by Gisela’, protagonizado por la cantante Gisela Lladó, conocida por su participación en la primera edición de Operación Triunfo, y por ser la voz de algunas canciones Disney. El concierto será en el espacio Bahía Sound y las entradas están agotadas.

Tras la finalización de la programación de actividades, el centro comercial realizará el próximo lunes, 16 de marzo, un sorteo de un viaje a Disneyland París, valorado en 2.500 euros, entre todas las personas que realicen cualquier activación de Magic Fun. Una oportunidad única para hacer tu sueño realidad en Disneyland París.