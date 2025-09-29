Estas son las horas con más probabilidades de lluvia en Cádiz este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología estima que este lunes y el martes serán los días más adversos del episodio meteorológico creado tras la entrada de la borrasca Gabrielle en la Península este fin de semana. El fenómeno ya dejó un tiempo inestable en la provincia de Cádiz durante este fin de semana aunque sus efectos fueron menores de los esperados ya que Gabrielle tocó tierra con un cambio de trayectoria, más al norte de lo previsto en un primer momento, y que lo alejó de manera sustancial del Golfo de Cádiz.

Para la Aemet, la zona de mayor preocupación se concentra ahora en Cataluña y la Comunidad Valenciana, que tienen activados los avisos rojos por precipitaciones. En la provincia de Valencia, por ejemplo, entre el lunes y la primera mitad del martes se esperan unos acumulados de entre 250-300 mm con intensidades torrenciales.

No obstante, y de vuelta a Cádiz, la provincia vivirá una jornada inestable, con las nubes cubriendo los cielos durante buena parte de la jornada y con una alta probabilidad de que se produzcan precipitaciones aunque no serían especialmente abundantes llegado el caso. Aemet incluso desactivó los avisos previstos en la zona del Campo de Gibraltar para la jornada tras variar Gabrielle su recorrido de llegada a la Península.

En una primera visión del mapa del tiempo para la provincia, Aemet espera que las horas más complicadas se produzcan hasta las 18:00 horas, quedando la tarde mucho más tranquila, con porcentajes que caen drásticamente a medida que la borrasca va abandonando la provincia hacia Málaga. El primer y segundo tramo del día, entre las 6:00 y las 12:00 y entre las 12:00 y las 18:00 horas respectivamente, sí será más probable que se produzcan las lluvias, entre el 90 y el 100%, en la gran parte de los municipios de la Sierra de Cádiz.

En las localidades de la Bahía de Cádiz y la costa atlántica, las peores horas se concentrarán entre las 12:00 y las 18:00. No obstante, la probabilidad en sí de que llueva es algo más baja en estos municipios, entre el 60% en la Bahía y más bajos incluso en la Costa Noroeste. También los acumulados serán muy bajos.

Cuándo y cuánto va a llover en Cádiz

En la siguiente lista de municipios se recoge información de tiempo.com (los acumulados esperados para la jornada, en litro por metro cuadrado; en algunas no se esperan cantidades reseñables) y de Aemet (los tramos horarios en los que habrá más probabilidad de que llueva)