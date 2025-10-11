Estos son los horarios de los supermercados abiertos en Cádiz el 12 y 13 de octubre durante el puente del Pilar

El puente del Pilar llega con dos días festivos consecutivos —domingo 12 y lunes 13 de octubre— y muchos gaditanos se preguntan qué supermercados permanecerán abiertos durante el fin de semana largo. Como ocurre en cada festivo, las grandes cadenas adaptan sus horarios, y en esta ocasión no todos los establecimientos abrirán sus puertas.

A continuación, se detallan los horarios de los principales supermercados en Cádiz —Carrefour, Mercadona, El Corte Inglés, El Jamón, Día y Aldi— para saber dónde podrá hacerse la compra durante el puente.

Carrefour

Carrefour será una de las opciones más accesibles para quienes necesiten hacer alguna compra de última hora. Todos los establecimientos de Carrefour Market en Cádiz abrirán durante el puente, manteniendo su horario habitual tanto el domingo 12 como el lunes 13 de octubre.

En el caso de los Carrefour Express no está claro que vayan a abrir todos, dependerá de cada local.

El Corte Inglés

El Corte Inglés de Cádiz adaptará su horario para el fin de semana festivo. Tanto el domingo 12 como el lunes 13 de octubre, abrirá en horario especial de 11:00 a 21:00 horas.

De esta forma, el centro comercial mantendrá sus puertas abiertas durante buena parte del día, incluyendo las áreas de supermercado y alimentación, para quienes deseen aprovechar el puente para realizar compras o adelantar la despensa semanal.

Mercadona

En el caso de Mercadona, la cadena valenciana mantiene su política habitual de cierre en festivos.

Tanto el domingo 12 como el lunes 13 de octubre, todos los supermercados permanecerán cerrados en Cádiz. Los establecimientos retomarán su horario normal el martes 14 de octubre, abriendo a las 9:00 horas.

Supermercados Dia

Los supermercados Día también abrirán durante el puente, aunque con horario especial.

Tanto el domingo 12 como el lunes 13 de octubre, la mayoría de tiendas de la cadena en Cádiz capital abrirán de 10:00 a 14:00 horas, facilitando a los clientes la posibilidad de realizar compras básicas durante la mañana..

Supermercados El Jamón

La apertura dependerá de cada establecimiento, aunque algunos locales en Cádiz abrirán en horario de mañana, aproximadamente de 9:00 a 14:00 horas, tanto el domingo como el lunes festivo.

Se aconseja comprobar el horario concreto de cada tienda a través de los carteles informativos en los propios establecimientos o en su página web..

Aldi

Por su parte, Aldi mantendrá la normalidad durante el fin de semana festivo.

Sus establecimientos en Cádiz abrirán con su horario habitual, para el lunes, ya que el domingo cerrará sus puertas. Una opción útil para quienes prefieran realizar la compra en horario de tarde o fuera de las primeras horas del día.

Recomendaciones

Dado que algunos supermercados operarán con horarios reducidos o especiales, se recomienda planificar la compra con antelación y comprobar en la web o aplicación de cada cadena el horario exacto del establecimiento más cercano.

El puente del Pilar es una de las fechas en las que más se modifican los horarios comerciales en Cádiz, por lo que conocer de antemano qué supermercados abrirán puede evitar desplazamientos innecesarios y garantizar que no falte nada durante el festivo.