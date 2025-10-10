La Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) ha activado el aviso amarillo por intensas lluvias en la sierra de Grazalema este viernes, que se prolongarán durante toda la jornada. Según el portal nacional de meteorología, la primera dana otoñal, que se ha denominado Alice, traerá precipitaciones bastante importantes a la península, sobre todo a la zona del este, pero tambén llegará a Andalucía y a la provincia de Cádiz, donde las lluvias serán de 15 litros/metro cuadrado desde las 10.00 de la mañana, y hasta las 22.00 horas.

En la zona del este peninsular, sobre todo en Alicante y Murcia, el aviso es rojo, debido a la probable intensidad torrencial, y con acumulados que podrían superar los 140 mm en 12 horas.

En cuanto a las temperaturas en la provincia gaditana, rondarán entre los 27 grados de máxima en la campiña jerezana y los 24 de Cádiz, y los 13 y 18 de mínimas, respectivamente y el viento soplará de levante, pero moderado.

Grazalema, el lugar donde más llueve en España

Aunque muchos consideren que por lógica el punto más lluvioso de España está en el norte del país no es así porque el sitio donde más llueve es en Grazalema. Y es que esta zona de montaña, con una superficie de 53.411 hectáreas, cuenta con una orientación casi estratégica en el mapa de España para recibir agua.

Las razones están en la orografía de la zona: las nubes procedentes del Estrecho y cargadas de humedad se topan con una primera cadena montañosa que es la de Grazalema. Las montañas obligan a las nubes a subir y al ascender rápidamente, la humedad que transportan se enfrían y se producen las precipitaciones fruto de la condensación.