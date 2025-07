Estos son los horarios de los autobuses en Cádiz durante la huelga indefinida

Desde este jueves y por tiempo indefinido, tanto Cádiz como San Fernando viven los inconvenientes de una huelga en el servicio de transportes urbanos, en un momento en el que por lo general la población aumenta. El verano trae a muchos turistas a las costas de La Isla y de la propia capital, donde además se organiza una serie de eventos en los que resulta esencial un transporte dinámico. De hecho, el público que acuda a los conciertos de Jennifer López este jueves y al de Marc Anthony el viernes tendrá que contemplar la posibilidad de que sus opciones para regresar a casa una vez finalicen las actuaciones sean más escasas.

Para las jornadas de huelga indefinida, la autoridad laboral ha establecido unos servicios mínimos del 50% de los servicios prestados en situación de normalidad. En Cádiz ciudad, la línea 1 de Plaza de España a Cortadura, será la más perjudicada con la mayor cantidad de rotaciones brutas anuladas, algo lógico teniendo en cuenta que es la línea que más servicios realiza. Los usuarios de las líneas 2, 3, 5 y 7 se verán más perjudicados en especial en los tramos de tarde: por regla general, desde las 15:00 horas en adelante el paso de reducirá a dos únicos autobuses con 30 minutos de separación entre uno y otro.

La situación se complica también por la noche, en especial de cara a los dos grandes conciertos de esta semana. El de JLo está programado para comenzar a las 22:00 horas aunque por lo general, los inicios no suelen ser exactos. En cuanto a la duración, el de Pontevedra por ejemplo, que fue donde inició por España su gira 'Up All Night', duró alrededor de una hora y 50 minutos según los medios gallegos, por lo que se presupone que el show en Cádiz se prolongará hasta las 24:00 horas también. Para ese tramo horario, la línea 1 con salida desde la Plaza de España pierde 4 rotaciones, quedando solo los pases a las 00:13 y 00:43 horas. A partir de la 1:00 se reducen a 2, a y cuarto y a y media. En sentido contrario, con salida de Cortadura, quedan los mismos pases a partir de las 00:00 (00:13 y 00:43) pero a partir de la 1:00 sólo hay una salida a y 10.

Horarios de servicios mínimos en Cádiz días laborables

Línea 1 – Plaza España -Cortadura

Ida: Desde Plaza España a Cortadura: 6:40, 7:20, 8:07, 9:03, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:13, 16:13, 17:13, 18:13, 19:13, 20:05, 21:13, 22:13, 23:13, 0:13, 1:13

Vuelta: Desde Cortadura a Plaza España: 6:20, 7:00, 8:06, 9:01, 10:04, 11:04, 12:04, 13:04, 14:04, 15:09, 16:13, 17:13, 18:13, 19:13, 20:13, 21:13, 22:13, 23:13, 0:13, 1:10

Línea 2 – Plaza España - Puntales - Bda. Loreto

Ida: Desde Plaza España: 6:00, 7:00, 8:16, 9:12, 10:22, 11:22, 12:22, 13:22, 14:22, 15:28, 16:28, 17:28, 18:28, 19:28, 20:15, 21:28, 22:28, 23:43, 0:43

Vuelta: Desde Bda. Loreto: 6:45, 7:15, 8:16, 9:10, 10:16, 11:16, 12:16, 13:16, 14:16, 15:28, 16:28, 17:28, 18:28, 19:25, 20:28, 21:28, 22:43, 23:43, 0:43

Línea 3 – Plaza España - La Paz - Puntales

Ida: Desde Plaza España: 6:45, 7:11, 8:25, 9:22, 10:34, 11:34, 12:34, 13:34, 14:34, 15:43, 16:43, 17:43, 18:43, 19:43, 20:28, 21:43, 22:43

Vuelta: Desde Puntales: 6:45, 7:27, 8:25, 9:21, 10:28, 11:28, 12:28, 13:28, 14:28, 15:43, 16:43, 17:43, 18:43, 19:35, 20:43, 21:43, 22:43

Línea 5 – Plaza España - Zona Franca - Loreto - Laguna

Ida: Desde Plaza España: 6:40, 7:30, 8:35, 9:31, 10:46, 11:46, 12:46, 13:46, 14:46, 15:58, 16:58, 17:58, 18:58, 19:55, 20:43, 21:58

Vuelta: Desde Zona Franca: 6:30, 7:50, 8:34, 9:31, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:58, 16:58, 17:58, 18:58, 19:45, 20:58, 21:58

Línea 7 – Glorieta Ana Orantes - Simón Bolívar

Ida: Desde Glorieta Ana Orantes: 6:00, 7:05, 8:00, 9:00, 10:00, 11:08, 12:15, 13:00, 14:08, 15:10, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00

Vuelta: Desde Simón Bolívar: 6:00, 7:00, 8:00, 9:05, 10:15, 11:08, 12:15, 13:00, 14:08, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15, 22:15, 23:10, 0:00

Horarios de servicios mínimos en Cádiz sábados laborables

Línea 1 – Plaza España - Cortadura

Ida: Desde Plaza España a Cortadura: 6:40, 7:20, 8:32, 9:32, 10:40, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:47, 17:35, 18:29, 19:38, 20:29, 21:29, 22:30, 23:48, 0:50, 1:50, 2:35, 3:00

Vuelta: Desde Cortadura a Plaza España: 6:20, 7:00, 8:20, 9:28, 10:24, 11:24, 12:24, 13:24, 14:24, 15:26, 16:38, 17:47, 18:35, 19:35, 20:35, 21:35, 22:30, 23:48, 0:50, 1:55, 2:40

Línea 2 – Plaza España - Puntales – Loreto

Ida: Desde Plaza España: 6:00, 7:00, 8:44, 9:44, 10:53, 11:42, 12:42, 13:42, 14:42, 15:42, 17:45, 18:41, 19:50, 20:41, 21:41, 22:43

Vuelta: Desde Bda. Loreto: 6:40, 7:40, 8:40, 9:41, 10:36, 11:36, 12:36, 13:36, 14:36, 15:44, 16:56, 17:59, 18:50, 19:47, 20:47, 21:47, 22:45

Línea 3 – Plaza España - Bda. La Paz – Puntales

Ida: Desde Plaza España: 6:20, 7:40, 8:56, 9:56, 10:40, 11:54, 12:54, 13:54, 14:54, 15:53, 17:55, 18:53, 19:50, 20:53, 21:53, 22:57

Vuelta: Desde Puntales: 6:30, 7:50, 8:50, 9:59, 10:48, 11:48, 12:48, 13:48, 14:48, 15:53, 16:56, 17:55, 18:50, 19:59, 20:59, 21:53, 22:57

Línea 5 – Plaza España - Zona Franca – Loreto – Laguna

Ida: Desde Plaza España: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:05, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:10, 17:00, 18:20, 19:00, 20:00, 21:00, 22:05, 23:00, 0:00

Vuelta: Desde Zona Franca: 6:00, 7:00, 8:00, 9:15, 10:05, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:10, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00

Línea 7 – Glorieta Ana Orantes - Simón Bolívar

Ida: Desde Glorieta Ana Orantes: 6:40, 7:30, 8:30, 9:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:40, 17:50, 18:40, 19:20, 20:20, 21:20, 22:10, 23:10

Vuelta: Desde Simón Bolívar: 6:40, 7:30, 8:20, 9:20, 10:30, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:40, 17:50, 18:40, 19:20, 20:20, 21:20, 22:10, 23:10

Horarios de servicios mínimos en Cádiz domingos y festivos

Línea 1 – Plaza España - Cortadura

Ida: Desde Plaza España: 6:40, 7:20, 8:02, 9:05, 10:04, 11:04, 12:06, 13:04, 14:04, 15:04, 16:04, 17:16, 18:04, 19:04, 20:04, 21:04, 22:04, 23:04, 0:16, 1:05

Vuelta: Desde Cortadura: 6:20, 7:00, 8:05, 9:04, 10:04, 11:04, 12:00, 13:04, 14:04, 15:04, 16:04, 17:16, 18:04, 19:04, 20:04, 21:04, 22:16, 23:04, 0:16, 1:10

Línea 2 – Plaza España - Puntales – Loreto

Ida: Desde Plaza España: 6:40, 7:00, 8:15, 9:16, 10:16, 11:16, 12:26, 13:16, 14:16, 15:16, 16:28, 17:40, 18:16, 19:16, 20:16, 21:16, 22:16, 23:28, 0:40

Vuelta: Desde Bda. Loreto: 6:40, 7:20, 8:20, 9:16, 10:16, 11:16, 12:16, 13:16, 14:16, 15:16, 16:28, 17:28, 18:16, 19:16, 20:16, 21:16, 22:16, 23:28, 0:40

Línea 3 – Plaza España - La Paz – Puntales

Ida: Desde Plaza España: 6:40, 7:40, 8:30, 9:28, 10:28, 11:28, 12:40, 13:28, 14:52, 15:28, 16:52, 17:52, 18:28, 19:28, 20:28, 21:28, 22:40, 23:52

Vuelta: Desde Puntales: 6:20, 7:40, 8:40, 9:28, 10:28, 11:30, 12:28, 13:28, 14:28, 15:40, 16:52, 17:40, 18:28, 19:28, 20:28, 21:28, 22:40, 23:52

Línea 5 – Plaza España - Zona Franca – Loreto – Laguna

Ida: Desde Plaza España: 7:30, 8:00, 9:00, 10:01, 11:20, 12:25, 13:18, 14:10, 15:02, 16:20, 17:00, 18:04, 19:00, 20:00, 21:17, 22:09, 23:00, 0:00

Vuelta: Desde Zona Franca: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:06, 12:15, 13:04, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:01, 21:05, 22:00, 23:00, 0:00

Línea 7 – Glorieta Ana Orantes - Simón Bolívar