Jennifer López: llega el concierto más mediático del verano en Cádiz

El concierto más mediático del verano gaditano llega este jueves al estadio Nuevo Mirandilla de la mano del ciclo Cádiz Music Stadium. La más que reconocida y afamada artista internacional Jennifer Lopez trae este jueves a la ciudad su gira ‘Up all night live’, que en su periplo por España le ha llevado ya a Pontevedra -actuó allí este martes- y que continuará en Fuengirola (11 de julio), Madrid (13 de julio), Barcelona (15 de julio), Bilbao (16 de julio) y Tenerife (18 de julio).

La cantante neoyorquina -nació en el Bronx- de padres puertorriqueños, conocida como la ‘ultimate triple threat’ -cantante, bailarina y actriz- ha vendido más de 80 millones de discos, acumulado más de 15 mil millones de reproducciones y cuenta con casi 28 millones de oyentes mensuales en Spotify solamente.

Las escuchas de sus canciones suelen arrojar cifras millonarias de los que buenos ejemplos son ‘On the Floor’ o en ‘Let’s Get Loud’. La primera acumula casi 735 millones de reproducciones, la segunda unas 433 millones. A ‘On The Floor’ también hay que atribuirle las otras más de 520 millones de reproducciones que le atribuye la app a la versión Radio Edit.

Su trabajo más reciente es la banda sonora de su película autobiográfica, ‘This is Me...Now’. El pasado verano la cantante se vio obligada a cancelar su gira veraniega ‘This is Me...Live’ en Estados Unidos por motivos familiares.

Jennifer Lynn Lopez, conocida artísticamente como Jennifer Lopez o J.Lo, visita Cádiz por primera vez con un espectáculo que, a buen seguro, será apabullante en cuanto a luz, color y coreografías.

Para el concierto aún quedan entradas disponibles tanto en Front Stage, Preferencia Alta y Baja impar, Tribuna Baja Par e Impar y Pista A y Pista B.

Cádiz Music Stadium es una iniciativa del Cádiz Club de Fútbol, Treintay3 Producciones & Mangament, Pies Compañía Discográfica y Eternidad Eventos.

‘Gracias a la vida’

Dos horas de concierto a casi 30 grados invirtió la cantante en su concierto del martes en Pontevedra, donde interpretó algunos de sus temas más conocidos, como ‘On the floor’ y ‘Save me tonight’.

“¿Cómo estamos, Pontevedra?”, saludaba en inglés, calmando la inquietud de los fans que temían que volviese a confundir la ciudad con la vecina Vigo, como había hecho en varios post en sus redes sociales en los últimos días.

En un arranque electrizante y ante el público que coreaba “JLo”, la estadounidense dejaba claro que deseaba volver a los escenarios: “Estoy tan agradecida de volver aquí fuera, hace mucho tiempo que no estábamos juntos así, pero estoy muy contenta de empezar en España”.

“Vamos a ponernos más sexies. Esta noche yo tengo el control”, dijo Lopez, antes de arrancarse por primera vez en español para decir que “se pone mucho calor afuera” en verano, ante los gritos emocionados de los fans.

Cantó en español, el idioma de sus padres, a pesar de que su lengua materna es el inglés, y lo hizo con ‘Gracias a la vida’ de Mercedes Sosa.