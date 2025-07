Concierto de Jennifer López en Cádiz: entradas, precios, horarios y como llegar

El próximo jueves 10 de julio de 2025, la superestrella Jennifer López ofrecerá un concierto en el corazón de Cádiz, dentro de su gira Up All Night Live in 2025. El evento tendrá lugar en el Estadio Nuevo Mirandilla, también denominado Cádiz Music Stadium, situado en la Plaza de Madrid. Las puertas se abrirán a las 20:00 horas, con el espectáculo programado para comenzar a las 22:00.

Jennifer López visita Cádiz por primera vez en este regreso a España después de su última visita en 2019 a Málaga y en 2012 estuvo en Madrid. La artista llega cargada con su lista de éxitos, su energía arrolladora para dar su mejor versión en esta gira que la llevará por diferentes ciudades españolas como: Pontevedra, Málaga, Madrid, Barcelona y Bilbao.

Entradas y precios

Las entradas están disponibles desde 99,90 € (incluyendo gastos de gestión) a través de plataformas como El Corte Inglés y Enterticket y dependiendo de la zona a la que se quiera asitir, tienen un precio.

Front Stage - Early Entry : 375 euros

: 375 euros Front Stage : 250 euros

: 250 euros Pista: 120 euros

120 euros Pista B : 90 euros

: 90 euros Tribuna Alta : 120 euros

: 120 euros Tribuna Baja : 160 euros

: 160 euros Preferencia Alta : 150 euros

: 150 euros Preferencia Baja : 160 euros

: 160 euros Fondo Norte Bajo: 65-85 euros

65-85 euros Fondo Norte Alto: 60-65 euros

Además, el Cádiz CF lanzó una promoción especial exclusiva para socios, que permitió adquirir entradas de Pista B (Fondo Norte) por 45 € más 4,95 € de gastos de gestión, es decir, un total de 49,95 €, oferta válida únicamente para cadistas hasta el 2 de julio a las 12:00 h. Aún quedan entradas disponibles tanto en Front Stage, Preferencia Alta y Baja; Pista y Pista B.

Cómo llegar al Estadio Nuevo Mirandilla

El estadio del Cádiz se encuentra ubicado en Plaza de Madrid y son múltiples las maneras que hay para llegar al recinto donde se celebrará el concierto de Jennifer López el próximo 10 de julio.