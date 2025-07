Jennifer López y Marc Anthony, una historia de amor con posible reencuentro en Cádiz

Cádiz se prepara para vivir una semana de emociones fuertes y sabor latino con la llegada de dos iconos de la música y del corazón: Jennifer López y Marc Anthony actuarán en la ciudad con solo un día de diferencia. Ella lo hará el jueves 10 de julio en el Estadio Nuevo Mirandilla, mientras que él pisará el escenario del Muelle Reina Victoria el viernes 11 de julio dentro del ciclo Música del Mar. Todo apunta a un posible reencuentro entre los ex, justo cuando los mellizos Emme y Max, hijos de ambos, acompañarán a su madre durante su gira, incluida esta parada gaditana.

La historia de amor entre Jennifer y Marc fue una de las más seguidas de principios de los 2000. Se casaron en secreto en junio de 2004, apenas seis meses después de que ella rompiera su compromiso con Ben Affleck. Aunque no era la primera vez que sus caminos se cruzaban —se conocieron en 1998—, sí fue el momento en el que decidieron formalizar su unión. En 2008 nacieron sus mellizos, Emme y Max, en Long Island, y durante años se mostraron como una familia unida, incluso trabajando juntos en giras y televisión.

Pero en julio de 2011, tras siete años de matrimonio, anunciaron su separación. El divorcio se hizo oficial en 2014, y aunque siguieron caminos diferentes, su vínculo como padres se ha mantenido fuerte y respetuoso, hasta el punto de colaborar ocasionalmente en proyectos profesionales e incluso compartir momentos familiares.

Este julio, Cádiz se convierte en el escenario ideal para un posible reencuentro. Jennifer López está en plena gira internacional Up All Night: Live in 2025, que comenzó en Galicia y llega al estadio del Cádiz CF el jueves 10. Todo indica que la artista estará arropada por su equipo más cercano y por sus hijos, que la acompañan en esta etapa. Se espera un show vibrante, con sus grandes éxitos, una puesta en escena espectacular y mucha emoción.

Solo 24 horas después, Marc Anthony tomará el relevo musical en el Muelle Reina Victoria. Su espectáculo, dentro del ciclo Música del Mar, promete llenar el paseo marítimo de ritmo, salsa y romanticismo. El cantante, que actualmente vive una etapa de plenitud junto a su esposa, la modelo Nadia Ferreira, y su hijo nacido en 2023, también se encuentra de gira internacional y ha incluido Cádiz entre sus fechas clave en Europa.

Así es la vida personal de Jennifer López y Marc Anthony actualmente

La vida sentimental de Jennifer López sigue siendo centro de atención. Hace menos de un año se divorció de Ben Affleck -tras muchos rumores de crisis, la pareja puso fin a su matrimonio y desde entonces, la cantante se ha mostrado centrada en sus hijos y en sus proyectos. Emme, su hija, ha empezado incluso a acompañarla en el escenario en algunas ocasiones, despertando gran curiosidad por su incipiente faceta artística.

Por su parte, Marc Anthony disfruta de una etapa personal tranquila y familiar. Tras varias relaciones, parece haber encontrado estabilidad con Nadia Ferreira, con quien se casó en enero de 2023. El nacimiento de su hijo el pasado verano lo ha alejado de los focos más escandalosos y lo ha acercado a un perfil más íntimo, aunque sin dejar de lado su carrera musical, que sigue llenando recintos en todo el mundo.

Los conciertos de Cádiz prometen ser inolvidables, no solo por lo que suceda en el escenario, sino por la expectación que despierta ver tan cerca a una expareja que hizo historia en la música latina. ¿Habrá reencuentro? ¿Se dejarán ver juntos con sus hijos? La ciudad, al menos por unos días, se convierte en el epicentro de la nostalgia, la música… y el amor que fue.