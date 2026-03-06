Estas son las gasolineras más baratas de Cádiz tras la subida de precio

El precio del combustible vuelve a subir en la provincia de Cádiz y muchos conductores ya buscan dónde repostar más barato. En la capital gaditana existen diferencias de varios céntimos por litro entre gasolineras, algo que puede marcar la diferencia cuando se llena el depósito.

Por eso, consultar qué estaciones de servicio tienen los precios más bajos en Cádiz se ha convertido en una de las primeras opciones para intentar ahorrar ante un nuevo encarecimiento del carburante.

Las gasolineras más baratas de Cádiz capital

En Cádiz capital algunas estaciones mantienen precios algo más ajustados que la media. En varios casos, la diferencia puede superar los tres o cuatro céntimos por litro, lo que supone un pequeño alivio para los conductores.

Entre las opciones más económicas se encuentra BP La Peñita de Cádiz, donde la gasolina 95 se sitúa en 1,575 €/l y el diésel A en 1,565 €/l, mientras que el GLP alcanza los 0,899 €/l.

Otra de las estaciones con precios competitivos es ENI en la Zona Franca, que ofrece diésel A a 1,579 €/l y gasolina 95 a 1,589 €/l, cifras que la colocan entre las más baratas de la ciudad.

También destaca Petrol & Go, en la calle Castellar de la Frontera, donde gasolina 95 y diésel A cuestan 1,589 €/l, manteniendo tarifas similares a otras estaciones de bajo coste.

En la calle Algeciras, la gasolinera HEMEGAS mantiene precios prácticamente iguales, con gasolina 95 a 1,589 €/l y diésel A al mismo precio, además de ofrecer GLP a 0,879 €/l.

La estación BP situada en Gibraltar esquina San Roque también se sitúa entre las más económicas, con gasolina 95 a 1,585 €/l y diésel A a 1,575 €/l.

Algo por encima aparecen otras estaciones de servicio de la ciudad. En Cepsa de la Zona Franca, por ejemplo, la gasolina 95 alcanza los 1,597 €/l, mientras que el diésel A se sitúa en 1,636 €/l.

Las estaciones de Repsol repartidas por la capital mantienen precios similares entre sí, con gasolina 95 entre 1,599 y 1,609 €/l y diésel A que ronda entre 1,659 y 1,669 €/l, dependiendo de la ubicación.

El precio del combustible sube en toda la provincia

Este repunte en los surtidores no es casual. El precio del petróleo ha vuelto a tensionarse en los mercados internacionales tras el conflicto entre Irán e Israel, algo que suele trasladarse rápidamente al coste del combustible. Los datos más recientes del Ministerio para la Transición Ecológica reflejan que el gasóleo habitual ha subido 0,109 euros por litro en apenas una semana en la provincia de Cádiz.

Así, el precio medio del diésel ha pasado de 1,421 euros por litro el 25 de febrero a 1,53 euros el 4 de marzo, según el último registro oficial. El gasóleo premium también ha aumentado de forma notable. En este caso, el precio medio ha pasado de 1,52 euros a 1,608 euros por litro, lo que supone una subida de 0,088 euros en siete días.

La gasolina 95 ha seguido una evolución similar, con un incremento de 0,083 euros por litro, pasando de 1,464 euros a 1,547 euros de media en la provincia. Por su parte, la gasolina 98 ha sido la que menos ha subido, aunque también registra un aumento. En concreto, ha pasado de 1,662 euros a 1,698 euros por litro, es decir, 0,036 euros más.

Los municipios donde más ha subido la gasolina

Aunque el aumento se ha notado en toda la provincia, hay municipios donde el precio del combustible ha subido con más fuerza durante la última semana. El mayor incremento se ha registrado en Paterna de Rivera, donde el carburante se ha encarecido alrededor de 0,18 euros por litro.

Tras esta localidad aparece San Fernando, con una subida cercana a 0,179 euros por litro, seguida de San José del Valle, donde el incremento ronda los 0,17 euros. También se han detectado aumentos importantes en Chiclana de la Frontera, con aproximadamente 0,147 euros más por litro, y en Bornos y Medina Sidonia, donde el precio ha subido cerca de 0,133 euros.

Este nuevo encarecimiento confirma que el precio del combustible vuelve a convertirse en una preocupación para los conductores gaditanos, que cada vez miran con más atención qué gasolineras tienen los precios más baratos en Cádiz antes de repostar.