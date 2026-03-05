La Aemet avisa de posibles nevadas en Grazalema este viernes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en la Sierra de Grazalema por posibles nevadas desde la madrugada de este viernes. El aviso estará presente durante toda la jornada, desde la seis de esta madrugada al menos hasta las seis de la tarde de este viernes 6 de marzo.

Según la AEMET, la cota de nieve bajaría hasta los 900-1000 metros, con lo que podía cuajar en las zonas más altas de la Sierra, como es el Puerto del Boyar y Las Palomas, a unos 1.100 metros. Los pueblos de Villaluenga del Rosario y Grazalema se encuentran a algo más de 800. A final del pasado mes de enero estos municipios amanecieron ya con un manto blanco con la primera nevada de este invierno, que también supuso el corte de tráfico en las carreteras de acceso a estos puertos, que ahora siguen cortadas por las consecuencias de las fuertes lluias de febrero. Esta vez se espera que la acumulación de nieve sea de 2 centímetros en 24 horas.

Las previsiones en la provincia de Cádiz apuntan a precipitaciones entre viernes y domingo, con una bajada térmica el viernes y recuperación durante el fin de semana por una nueva depresión que generará inestabilidad en Andalucía. En Grazalema se espera lluvia desde este jueves y hasta el domingo, que podría venir acompañada de este nieve.

Carreteras cortadas en la zona

La Sierra de Cádiz y especialmente Grazalema empieza a retomar la normalidad tras sufrir duramente los efectos del tren de borrascas de febrero, que llevaron a desalojar el pueblo al completo. Este pasado fin de semana, el municpio volvía a llenarse de visitantes con el puente de Andalucía.

En todo caso habrá que tener que precaución, sobre todo por el estado en el que se encuentran diversas carreteras de la Sierra todavía. Actualmente permanece cerrada la vía que conecta el municipio con El Bosque, así como el Puerto de las Palomas, que enlaza con Zahara de la Sierra. Tampoco están habilitados todos los senderos y caminos rurales, lo que ha frenado en cierta medida al turismo de senderismo.