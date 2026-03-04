El paso de la borrasca Regina por Cádiz: los pronósticos se actualizan y prolongan los días de lluvia

El paso de la borrasca Regina mantiene activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas hasta las 11:00 horas en la zona del Campo de Gibraltar. Aunque el riego se centra en la zona más al sur de la provincia, el resto de las comarcas gaditanas han amanecido igualmente con precipitaciones que han sido ciertamente intensas en la madrugada. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología no espera lluvias más fuertes que esa en esta jornada aunque la inestabilidad sí se mantiene y se prolongará algo más en el tiempo de lo inicialmente previsto, según las distintas actualizaciones de varios servicios meteorológicos.

Probabilidad de lluvias en Cádiz hasta el domingo

Tal como preveía Aemet, entre el martes 3 y este miércoles 4 de marzo, durante la madrugada en especial, se han producido las lluvias más intensas en la provincia de Cádiz, pero a partir de este momento, la borrasca Regina, que este martes se situaba sobre el Golfo de Cádiz, ya empieza a desplazarse más hacia el este, arrastrando con ella también las lluvias más fuertes.

No obstante, los modelos predictivos de tiempo.com muestran "una baja menos organizada y con un campo de presiones que empieza a perder intensidad, señal clara de que el sistema entra en fase de debilitamiento progresivo". Es decir, que la borrasca Regina muestra ya signos de desgaste a medida que se acerca a todo el arco mediterráneo de la Península y Baleares.

Esta evolución de Regina explica la relativa mejoría que se esperaba en Cádiz a partir de este jueves 5 de marzo, sin embargo, en una actualización de la predicción, Aemet ha vuelto a aumentar la posibilidad de que se produzcan lluvias en esa jornada y en las siguientes, con registros que llegan hasta el 90-100% el viernes. Esta variación se debe a lo que los modelos avanzan qué llegará a la provincia tras el paso de Regina.

Un cambio de patrón en el tiempo a partir del jueves

Según explica tiempo.com, mientras Regina pierde identidad en superficie una "vaguada se estira hacia la Península, inyectando aire más frío en capas medias y altas de la troposfera". Esa vaguada se aislará sobre el suroeste o sur peninsular, "formando un embolsamiento frío independiente de la circulación general" que reactivaría las lluvias en la zona.

Aunque será un nuevo episodio de lluvias que termine afectando nuevamente con mayor intensidad a la parte más al norte del Mediterráneo, en la zona del Golfo de Cádiz también podría dejas precipitaciones con cierta fuerza.

Esta vaguada será la que en última instancia extienda en Cádiz las opciones de que llueva al menos hasta el domingo.