La provincia de Cádiz estará este miércoles en aviso amarillo por el paso de la borrasca Regina

La lluvia regresa este miércoles a la provincia de Cádiz tras unas semanas de tregua que han servido para recuperar la normalidad. Sobre todo, por el tren de borrascas que azotó el territorio gaditano entre los meses de enero y febrero. Aunque no lo hará con la misma virulencia, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) volverá a activar el aviso amarillo por lluvias debido al paso de la borrasca Regina.

La zona que se verá afectada por este aviso amarillo será el Campo de Gibraltar, en donde la previsión señala que se concentrarán las mayores precipitaciones. Así, la Aemet mantendrá activas estas alertas por lluvias y tormentas entre las 21 horas de este martes 3 de marzo y las 12 horas de este miércoles 4 de marzo.

Así, respecto a las lluvias, el aviso es por dos motivos. Por un lado, la previsión señala que se pueden acumular 15 mm de precipitaciones en una hora. Por el otro, la predicción indica que durante 12 horas podrían caer 40 mm de lluvia.

Por su parte, en cuanto a las tormentas, la Aemet remarca la posibilidad de que caiga granizo, con el peligro que esto puede suponer.

Con todo, la previsión del tiempo en la provincia de Cádiz para este miércoles 4 de marzo señala que las lluvias se concentrarán especialmente en la madrugada y en el primer tramo de la jornada. Una vez superado el mediodía, la probabilidad de precipitaciones irá descendiendo progresivamente, trasladándose la borrasca hacia la zona este.

Así, en el tramo horario entre las 0 horas y las 6 horas, la posibilidad de precipitaciones será del 100% en toda la provincia de Cádiz. En el siguiente tramo horario entre las 6 horas y las 12 horas, se mantendrá el mismo porcentaje de probabilidades de lluvia en territorio gaditano.

Ya a partir de las 12 horas, la borrasca seguirá desplazándose hacia el este, bajando la probabilidad de lluvias en todo el litoral, siendo mucho mayor en el interior. Así, por ejemplo, en Algeciras ya solo será del 50%, subiendo al 55% en Conil y al 65% en Barbate. En gran parte del resto de la costa, la posibilidad de precipitaciones se situará en torno al 75%, subiendo en Cádiz capital al 80%. Ya en el interior, en la Campiña de Jerez será del 85% y del 90%, ascendiendo al 100% en la Sierra de Cádiz.

A partir de las 18 horas, ya la probabilidad de lluvias se situará en torno al 25% en gran parte de la provincia de Cádiz.