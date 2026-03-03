La borrasca Regina llega a Cádiz con posibles lluvias de barro: estas son las horas con mayor probabilidad de precipitaciones

La borrasca Regina ya está situada en el Golfo de Cádiz con la intención de cambiar el tiempo en la provincia tras semanas de cierta estabilidad. El gran protagonista de este nuevo episodio de lluvias, que afectará a toda Andalucía, será sin duda la calima, ese polvo en suspensión que arrastra el frente procedente del norte de África y que puede dejar precipitaciones con depósitos de barro en algún punto de la provincia. También destacado será el viento, que soplará con cierta intensidad en todo el litoral gaditano.

Así será el paso de la borrasca Regina según Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado una nota informativa por el nuevo episodio de precipitaciones y tormentas intensas que se esperan en el este y el sur peninsular, una baja fría aislada que ha recibido el nombre de Regina y que este martes 3 de marzo ya se encuentra situada en el Golfo de Cádiz. El pronóstico espera que la baja comience a desplazarse a partir del miércoles más hacia el sur para posteriormente volver a ascender y situarse sobre Argelia. Esto generará un pasillo entre bajas presiones que aportará más humedad a las capas bajas, aumentando la posibilidad de que se produzcan lluvias, y abundante polvo en suspensión, por lo que esas precipitaciones podrían ir acompañadas de depósitos de barro.

Aunque el escenario genera mucha incertidumbre sobre cuáles serán las áreas en las que más va a llover, Aemet espera que entre este martes 3 y el miércoles 4 las lluvias comiencen a afectar a la zona del Estrecho y que desde ahí se extiendan al tercio sur peninsular, con intensidades fuertes más probables sobre el litoral andaluz. Aemet espera activar el aviso amarillo por lluvias en la zona del Campo de Gibraltar desde las 21:00 horas de este martes y hasta las 11:00 del miércoles por acumulados que podrían ser de hasta 15 litros en una hora y 40 litros en 12 horas.

A partir del jueves, lo más probable según los mapas de Aemet es que las lluvias más fuertes se vayan desplazando ya hacia el Mediterráneo, llegando a incluir zonas del cuadrante nordeste y este de la Península, y también Baleares.

Horas con mayor probabilidad de precipitaciones en Cádiz

Aunque el aviso amarillo por lluvias estará limitado a la zona del Estrecho, los cielos en la provincia de Cádiz estará cubiertos la mayor parte del martes 3 de marzo, especialmente a partir de las 21:00 horas, momento en que se activará el riesgo en el Campo de Gibraltar. Los mapas predictivos de Aemet reflejan que a esta hora de la noche las tormentas se podrían extender incluso a la zona norte de la provincia, en concreto a toda la Costa Noroeste y a la zona central de la Janda y parte de la campiña.

La probabilidad de lluvias comienza a subir desde las 12:00 horas en la mayoría de las comarcas gaditanas aunque no así en el Estrecho, donde se incrementará ya por la tarde. En términos generales, Aemet espera una probabilidad de lluvias superior al 75% en la mitad norte de la provincia aunque a partir de las 18:00 horas ya será del 90-100% en toda la provincia. La situación se mantendrá en estos niveles probabilísticos hasta las 18:00 horas del día siguiente, ya miércoles 4 de marzo, momento en que comenzará a bajar.

A partir del jueves, la probabilidad de que llueva en la provincia baja considerablemente aunque la inestabilidad se mantiene mínimo hasta el domingo. Hay que tener en cuenta eso sí, que la intensidad del viento cae a partir del viernes lo que podría modificar bastante en la provincia el estado de los cielos.