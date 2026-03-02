La semana del cambio de tiempo en Cádiz comienza con la entrada de la borrasca Regina: Aemet activa el aviso amarillo por oleaje en el Estrecho

La borrasca Regina es el nuevo sistema que se encargará de cambiar el tiempo en Cádiz durante la semana del 2 al 8 de marzo, unos días en los que la provincia va a experiementar una variación respecto a la semana anterior. La Agencia Estatal de Meteorología activa para este lunes y hasta las 12:00 horas el aviso amarillo por oleaje, por el momento sólo limitado a la zona del Estrecho. En concreto, Aemet espera que el viento de levante azote con una intensidad de 50 a 61 km/h (fuerza 7) al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar.

Tal como explica Aemet, con la borrasca Regina son ya 17 los sistemas nombrados esta temporada. "Igualamos por tanto a la temporada con mayor número de nombramientos, la 2023/24. En aquella ocasión, la borrasca número 17 (Renata) fue nombrada el 14 de abril", explica en su perfil en X (antes Twitter).

El tiempo en Cádiz del 2 al 8 de marzo

A partir del martes 3 de marzo es cuando se espera que comiencen a activarse los avisos por precipitaciones. En un primer momento serán de nivel amarillo y limitados igualmente al Campo de Gibraltar. La previsión espera que el riesgo por las lluvias se extienda hasta el mediodía del miércoles 4. La probabilidad de precipitaciones es elevada no obstante en la zona desde finales de este lunes, llegado al 90% de probabilidad desde la tarde.

Aemet espera que desde aquí las nubes se vayan extendiendo hacia el resto de la provincia y que ya al finalizar el martes la probabilidad ya ronde el 75%. El miércoles 4 la provincia ya amanecerá con un 100% de probabilidad de lluvias en todas las áreas gaditanas aunque, por el momento, el aviso por este motivo sólo está previsto en la zona del Campo de Gibraltar.

A partir del jueves las opciones de que llueva caen aunque la inestabilidad se mantendrá hasta el domingo.

Las temperaturas en Cádiz

Las temperaturas en Cádiz se mantendrán en unos niveles parecidos a los de finales de febrero, con unas máximas que rondarán los 20 grados y unas mínimas en todo caso por encima de los 10 grados. Algo más bajas las de primera hora de la mañana en la Sierra pero ciertamente rondando esos registros.

Sin embargo, para el martes y el miércoles 3 y 4 de marzo, coincidiendo con esos episodios de lluvias y un cambio en el viento, los termómetros caerán algunos grados, especialmente durante las horas centrales del día. Aemet espera bajadas de unos 5 grados en el litoral aunque mucho más leves en las zonas de interior, lo que dejaría las temperaturas en unos 17-15 grados de máxima según las zonas. La previsión no obstante es que vuelven a recuperarse esos grados perdidos de cara al jueves 5. Las mínimas se quedarían sin grandes cambios.

El viento de componente sur traerá las lluvias a Cádiz

En una provincia donde el tiempo depende del viento es también importante saber de dónde procederá para afinar más las previsiones meteorológicas. En este caso, Aemet espera que durante todo el lunes y martes 2 y 3 de marzo sople viento de componente sur (ya sea del este o del oeste) que es el que augura precipitaciones en la provincia. Este viento es el que hace que a Cádiz le afecten más las borrascas atlánticas, generalmente situadas en el Golfo de Cádiz que precisamente es donde se espera se posicione la segunda dana que traerá lluvias a la Península durante esta semana.

La situación cambiará a partir del miércoles 4 con la entrada del componente norte, que favorecerá ese descenso anunciado de los termómetros y que rolará a poniente a última hora de la jornada para mantenerse así hasta mínimo el jueves 5 de marzo.