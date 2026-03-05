El precio de los combustibles en la provincia de Cádiz: El litro de gasóleo sube casi 11 céntimos de media en solo una semana por la guerra de Irán

Los efectos de la guerra de Irán ya se están notando en las gasolineras de la provincia de Cádiz. Según los datos registrados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el precio del litro de gasóleo habitual ha subido en la última semana 0,109 euros. Así, la media provincial se situaba el pasado 25 de febrero en 1,421 euros/l, mientras que el 4 de marzo, fecha del último registro oficial, ya se encontraba en 1,53 euros/l.

Este es el combustible que usa el gran público más afectado por las consecuencias de la guerra de Irán, aunque el aumento de los precios se está registrando en todos los tipos. Así, el gasóleo premium ha subido 0,088 euros/l en los últimos siete días, pasando de 1,52 euros/l a 1,608 euros/l de media en la provincia de Cádiz. Le sigue la gasolina 95, con un ascenso de 0,083 euros/l, ya que hace una semana estaba en 1,464 euros/l, mientras que en la actualidad ya alcanza los 1,547 euros/l.

Por último, la gasolina 98 ha sido la que ha registrado una menor subida, con solo 0,036 euros más por litro que hace una semana. Así, ha pasado de valer de media 1,662 euros/l en la provincia de Cádiz a costar 1,698 euros/l.

Por municipios, respecto al gasóleo habitual, hasta en 18 muncipios ha subido más de 10 céntimos. La localidad en donde el ascenso ha sido mayor ha sido Paterna de Rivera con 0,18 euros/l, siguiéndole San Fernando con 0,179 euros/l, San José del Valle con 0,17 euros/l , Chiclana con 0,147 euros/l y Bornos y Medina Sidonia con 0,133 euros/l. Por su parte, el precio no ha subido en Alcalá del Valle, El Bosque y Setenil de las Bodegas.

Así, la localidad gaditana en donde es más caro repostar gasóleo habitual es Paterna de Rivera con 1,729 euros/l. Tras ella se sitúan a una distancia considerable Medina Sidonia (1,606 euros/l), San José del Valle (1,599 euros/l), Los Barrios (1,594 euros/l) y Algar (1,589 euros/l). En el lado contrario, los municipios en donde el gasoil es más barato son Alcalá del Valle, Castellar de la Frontera y Setenil de las Bodegas, pudiéndose repostar por 1,399 euros/l.

Respecto al gasóleo premium, en ocho municipios la subida supera los 10 céntimos por litro. Así, vuelve a destacar Paterna de Rivera con un aumento de 0,18 euros/l. Tras ella, las localidades en donde más ha subido este combustible han sido San Fernando (0,15 euros/l), Bornos (0,122 euros/l), Los Barrios (0,111 euros/l), Medina Sidonia (0,11 euros/l), Villamartín (0,11 euros7l), Jerez (0,107 euros/l) y Sanlúcar de Barrameda (0,104 euros/l). Por su parte, no ha subido el precio del gasóleo premium en El Bosque y Olvera.

La localidad de la provinicia de Cádiz en donde es más caro repostar gasóleo premium vuelve a ser Paterna de Rivera con un precio de 1,819 euros/l, seguida por Ubrique con 1,692 euros/l, Los Barrios con 1,689 euros/l, Medina Sidonia con 1,687 euros/l, Jimena de la Frontera con 1,669 euros/l y Chipiona con 1,661 euros/l. Por su parte, la población en donde es más barato este tipo de combustible es El Puerto con 1,563 euros/l, seguida por Puerto Real con 1,576 euros/l y Jerez con 1,581 euros/l.

En cuanto a la gasolina 95, el municipio que registra una mayor subida ha sido San Fernando con 0,148 euros/l, seguida por San José del Valle con 0,13 euros/l, Benalup-Casas Viejas con 0,12 euros/l, Chiclana con 0,112 euros/l, Algar con 0,111 euros/l, Sanlúcar con 0,1 euros/l y Bornos con 0,1 euros/l. Por su parte, no ha variado el precio en Alcalá del Valle, Setenil, El Bosque y Prado del Rey. La localidad con la gasolina 95 más cara es Paterna, con un precio de 1,689 euros/l, seguida por Olvera (1,609 euros/l), Trebujena (1,599 euros/l), San José del Valle (1,599 euros/l) y Benalup-Casas Viejas (1,599 euros/l). En el lado contrario, este combustible es más barato en Castellar de la Frontera (1,439 euros/l), Alcalá del Valle (1,499 euros/l) y Setenil de las Bodegas (1,499 euros/l).

Por último, la subida de la gasolina 98 es menos acusada, aunque existen casos en los que sí es notable, tal y como sucede en Tarifa con 0,083 euros/l más que hace una semana, Jerez con 0,051 euros/l más y La Línea con 0,049 euros/l más. Por contra, en Ubrique se ha producido una bajada del precio medio de la gasolina 98 de 0,003 euros/l en la última semana. La localidad en donde es más caro repostar este tipo de combustible es Olvera con 1,858 euros/l, seguida por Trebujena (1,754 euros/l), Medina Sidonia (1,735 euros/l), Conil (1,734 euros/l) y Jimena (1,729 euros/l). Por su parte, está más barata en La Línea (1,662 euros/l), Jerez (1,664 euros/l), Castellar de la Frontera (1,669 euros/l), Tarifa (1,677 euros/l) y Rota (1,678 euros/l).

Precio de la gasolina 95 por municipios (25/02 - 04/03 - subida)

Media provincial 1,464 euros/l - 1,547 euros/l (+0,083 euros/l)

Alcalá de los Gazules 1,534 euros/l - 1,561 euros/l (+0,027 euros/l)

Alcalá del Valle 1,499 euros/l - 1,499 euros/l (=)

Algar 1,489 euros/l - 1,599 euros/l (+0,11 euros/l)

Algeciras 1,483 euros/l - 1,548 euros/l (+0,065 euros/l)

Algodonales 1,549 euros/l - 1,569 euros/l (+0,02 euros/l)

Arcos de la Frontera 1,472 euros/l - 1,543 euros/l (+0,071 euros/l)

Barbate 1,459 euros/l - 1,528 euros/l (+0,069 euros/l)

Benalup-Casas Viejas 1,479 euros/l - 1,599 euros/l (+0,12 euros/l)

Bornos 1,454 euros/l - 1,554 euros/l (+0,10 euros/l)

Cádiz 1,507 euros/l - 1,551 euros/l (0,044 euros/l)

Castellar de la Frontera 1,389 euros/l - 1,439 euros/l (+0,050 euros/l)

Chiclana de la Frontera 1,433 euros/l - 1,545 euros/l (+0,112 euros/l)

Chipiona 1,49 euros/l - 1,583 euros/l (+0,093 euros/l)

Conil de la Frontera 1,467 euros/l - 1,555 euros/l (+0,088 euros/l)

El Bosque 1,559 euros/l - 1,559 euros/l (=)

El Puerto de Santa María 1,438 euros/l - 1,517 euros/l (+0,079 euros/l)

Espera 1,409 - 1,509 euros/l (+0,10 euros/l)

Grazalema 1,559 euros/l - 1,572 euros/l (+0,013 euros/l)

Jerez de la Frontera 1,456 euros/l - 1,535 euros/l (+0,079 euros/l)

Jimena de la Frontera 1,512 euros/l - 1,569 euros/l (+0,057 euros/l)

La Línea de la Concepción 1,47 euros/l - 1,562 euros/l (+0,092 euros/l)

Los Barrios 1,509 euros/l - 1,596 euros/l (+0,087 euros/l)

Medina Sidonia 1,489 euros/l - 1,558 euros/l (+0,069 euros/l)

Olvera 1,542 euros/l - 1,609 euros/l (+0,067 euros/l)

Paterna de Rivera 1,599 euros/l - 1,689 euros/l (+0,09 euros/l)

Prado del Rey 1,579 euros/l - 1,579 euros/l (=)

Puerto Real 1,452 euros/l -1,545 euros/l (+0,093 euros/l)

Rota 1,477 euros/l - 1,542 euros/l (+0,065 euros/l)

San Fernando 1,383 euros/l - 1,531 euros/l (+0,148 euros/l)

San José del Valle 1,469 euros/l - 1,599 euros/l (+0,13 euros/l)

San Roque 1,498 euros/l - 1,572 euros/l (+0,074 euros/l)

Sanlúcar de Barrameda 1,467 euros/l - 1,567 euros/l (+0,10 euros/l)

Setenil de las Bodegas 1,499 euros/l - 1,499 euros/l (=)

Tarifa 1,433 euros/l - 1,517 euros/l (+0,084 euros/l)

Trebujena 1,564 euros/l -1,599 euros/l (+0,035 euros/l)

Ubrique 1,518 euros/l - 1,549 euros/l (+0,031 euros/l)

Vejer de la Frontera 1,503 euros/l - 1,56 euros/l (+0,057euros/l)

Villamartín 1,439 euros/l - 1,526 euros/l (+0,087 euros/l)

Precio de la gasolina 98 por municipios (25/02 - 04/03 - subida)

Media provincial 1,662 euros /l - 1,698 euros/l (+0,036 euros/l)

Alcalá de los Gazules 1,674 euros/l - 1,711 euros/l (+0,037 euros/l)

Algeciras 1,682 euros/l - 1,71 euros/l (+0,029 euros/l)

Arcos de la Frontera 1,669 euros/l - 1,707 euros/l (+0,038 euros/l)

Barbate 1,689 euros/l - 1,719 euros/l (+0,03 euros/l)

Cádiz 1,684 euros/l - 1,705 euros/l (+0,021 euros/l)

Castellar de la Frontera 1,649 euros/l - 1,669 euros/l (+0,02 euros/l)

Chiclana de la Frontera 1,682 euros/l - 1,72 euros/l (+0,038 euros/l)

Chipiona 1,697 euros/l - 1,722 euros/l (+`0,025 euros/l)

Conil de la Frontera 1,716 euros/l - 1,734 euros/l (+0,018 euros/l)

El Puerto de Santa María 1,659 euros/l - 1,684 euros/l (+0,025 euros/l)

Jerez de la Frontera 1,613 euros/l - 1,664 euros/l (+0,051 euros/l)

Jimena de la Frontera 1,689 euros/l - 1,729 euros/l (+0,04 euros/l)

La Línea de la Concepción 1,603 euros/l - 1,662 euros/l (+0,049 euros/l)

Los Barrios 1,686 euros/l -1,704 euros/l (+0,018 euros/l)

Medina Sidonia 1,699 euros/l - 1,735 euros/l (+0,036 euros/l)

Olvera 1,858 euros/l - 1,858 euros/l (=)

Puerto Real 1,694 euros/l - 1,709 euros/l (+0,015 euros/l)

Rota 1,66 euros/l - 1,678 euros/l (+0,018 euros/l)

San Fernando 1,667 euros/l - 1,709 euros/l (+0,042 euros/l)

San Roque 1,665 euros/l - 1,711 euros/l (+0,046 euros/l)

Sanlúcar de Barrameda 1,715 euros/l - 1,735 euros/l (+0,02 euros/l)

Tarifa 1,594 euros/l - 1,677 euros/l (+0,083 euros/l)

Trebujena 1,719 euros/l - 1,754 euros/l (+0,035 euros/l)

Ubrique 1,682 euros/l - 1,679 euros/l (-0,003 euros/l)

Villamartín 1,68 euros/l - 1,715 euros/l (+0,035 euros/l)

Precio del gasóleo A habitual por municipios (25/02 - 04/03 - subida)

Media provincial 1,421 euros/l - 1,53 euros/l (+0,109 euros/l)

Alcalá de los Gazules 1,516 euros/l - 1,544 euros/l (+0,028 euros/l)

Alcalá del Valle 1,399 euros/l - 1,399 euros/l (=)

Algar 1,469 euros/l - 1,589 euros/l (+0,12 euros/l)

Algeciras 1,449 euros/l - 1,534 euros/l (+0,085 euros/l)

Algodonales 1,489 euros/l - 1,575 euros/l (+0,086 euros/l)

Arcos de la Frontera 1,426 euros/l - 1,522 euros/l (+0,096 euros/l)

Barbate 1,409 euros/l - 1,491 euros/l (+0,082 euros/l)

Benalup-Casas Viejas 1,439 euros/l - 1,539 euros/l (+0,1 euros/l)

Bornos 1,394 euros/l - 1,529 euros/l (+0,133 euros/l)

Cádiz 1,437 euros/l - 1,529 euros/l (+0,092 euros/l)

Castellar de la Frontera 1,349 euros/l - 1,399 euros/l (+0,05 euros/l)

Chiclana de la Frontera 1,384 euros/l - 1,531 euros/l (+0,147 euros/l)

Chipiona 1,455 euros/l - 1,563 euros/l (+0,108 euros/l)

Conil de la Frontera 1,421 euros/l - 1,551 euros/l (+0,13 euros/l)

El Bosque 1,539 euros/l -1,539 euros/l (=)

El Puerto de Santa María 1,394 euros/l - 1,504 euros/l (+0,11 euros/l)

Espera 1,369 euros/l - 1,499 euros/l (+0,13 euros/l)

Grazalema 1,515 euros/l - 1,531 euros/l (+0,016 euros/l)

Jerez de la Frontera 1,412 euros/l - 1,521 euros/l (+0,109 euros/l)

Jimena de la Frontera 1,479 euros/l - 1,559 euros/l (+0,08 euros/l)

La Línea de la Concepción 1,415 euros/l - 1,541 euros/l (+0,126 euros/l)

Los Barrios 1,476 euros/l - 1,594 euros/l (+0,118 euros/l)

Medina Sidonia 1,473 euros/l - 1,606 euros/l (+0,133 euros/l)

Olvera 1,439 euros/l - 1,499 euros/l (+0,06 euros/l)

Paterna de Rivera 1,549 euros/l - 1,729 euros/l (+0,18 euros/l)

Prado del Rey 1,539 euros/l - 1,559 euros/l (+0,02 euros/l)

Puerto Real 1,409 euros/l - 1,521 euros/l (+0,112 euros/l)

Rota 1,442 euros/l - 1,519 euros/l (+0,077 euros/l)

San Fernando 1,33 euros/l - 1,509 euros/l (0,179 euros/l)

San José del Valle 1,429 euros/l - 1,599 euros/l (+0,17 euros/l)

San Roque 1,46 euros/l - 1,561 euros/l (+0,101 euros/l)

Sanlúcar de Barrameda 1,41 euros/l - 1,533 euros/l (+0,123 euros/l)

Setenil de las Bodegas 1,399 euros/l - 1,399 euros/l (=)

Tarifa 1,414 euros/l - 1,524 euros/l (+0,11 euros/l)

Trebujena 1,519 euros/l - 1,559 euros/l (+0,05 euros/l)

Ubrique 1,469 euros/l - 1,574 euros/l (+0,085 euros/l)

Vejer de la Frontera 1,463 euros/l - 1,524 euros/l (+0,061 euros/l)

Villamartín 1,378 euros/l - 1,494 euros/l (+0,116 euros/l)

Precio del gasóleo premium por municipios (25/02 - 04/03 - subida)