Estos son los cambios más recientes en la vida de Álvaro Muñoz Escassi: del amor a los tribunales

Álvaro Muñoz Escassi, figura habitual en la prensa del corazón y conocido por su vida sentimental y mediática, atraviesa un periodo de cambios que lo mantienen en el centro de la actualidad. En apenas unos meses, ha puesto fin a su relación con Sheila Casas, ha tenido que dar explicaciones ante un juez por un presunto delito de conducción temeraria y, además, ha visto como la que fuera su ex suegra, madre de María José Suárez hablaba de él en televisión. Tres episodios diferentes que, juntos, dibujan el momento más intenso de su vida reciente.

La ruptura con Sheila Casas: una separación con varios motivos

El pasado julio se confirmaba la ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas, hermana del actor Mario Casas, tras más de un año de relación. Según adelantó Divinity, la decisión no se debió a un único motivo, sino a un conjunto de factores: diferencias de carácter, falta de confianza, discusiones frecuentes y proyectos vitales difíciles de encajar.

Aunque habían compartido viajes, planes familiares y apariciones públicas, las tensiones terminaron imponiéndose. Sheila ha preferido mantener discreción en esta nueva etapa, mientras Escassi se ha mostrado más activo en público. Esta separación vuelve a situar al jinete en las portadas de la prensa rosa, donde sus relaciones sentimentales siempre han despertado gran interés.

Cita con la justicia en Algeciras

A los cambios en su vida amorosa se suma un frente judicial. El pasado 9 de septiembre, Escassi compareció en el Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras, investigado por un presunto delito de conducción temeraria. Tal y como informó Europa Sur, habría sido interceptado en la A-7 circulando a más de 80 kilómetros por hora por encima del límite permitido en un tramo limitado a 100 km/h.

Las consecuencias no son menores: la ley contempla penas de seis meses a dos años de prisión y la retirada del carné de uno a seis años. Sin embargo, al no contar con antecedentes, podría librarse de la cárcel en caso de condena inferior a dos años. Su llegada al juzgado no pasó inadvertida: apareció con gafas de sol, apoyado en dos muletas y con una actitud distendida, incluso saludando a curiosos y conocidos que se encontraban en la zona.

La madre de María José Suárez rompe su silencio

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi tuvieron una relación que duró tres años, desde 2021 a 2024, y sin previo aviso esta se disolvió y es que aparentemente todo era color de rosas de cara a la galería, pero nada más lejos de la realidad. La infidelidad del jinete y demás diferencias en la pareja provocó que la ruptura acabase en malos términos. "Lo hemos pasado muy mal, mi familia, mis amigos... Lo que quiero es que pase el tiempo, recuperarme, sanar y no saber nada de esta persona", afirmó María José Suárez.

Recientemente, Pepita Benítez, madre de María José Suárez se sentaba en el plató de Emparejados y hablaba sin tapujos de la vida de su hija y de sus parejas a lo largo de los años. Le preguntaron acerca de quiénes le habán gustado más y quiénes menos y la madre de la modelo lo tenía claro. Su favorito ha sido el padre de su nieto, Jordi Nieto.

Cuando le preguntaron por Álvaro Escassi, Pepita respondía así, "lo conocía como si fuera de toda la vida", ya que consiguió establecer una buena relación con el jinete desde el principio. "Entró como un huracán allí en Coria", contaba la ex suegra del celebrity.