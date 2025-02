Estos son los alimentos ideales para prevenir problemas de visión 

Uno de los aspectos más importante para mantener una buena calidad de vida a medida que se van cumpliendo años, además de estar bien físicamente y sin enfermedades de consideración, es mantener una buena salud visual que nos permita valernos por nosotros mismos en la medida de lo posible. Sin embargo, el envejecimiento, la predisposición genética y la exposición excesiva a pantallas y a la luz UV pueden llegar a afectar a nuestra visión.

Al igual que pasa con el cuerpo, los ojos necesitan una serie de cuidados para llegar y cumplir años en las mejores condiciones. Es esencial visitar regularmente al oftalmólogo y acudir al especialista siempre que notemos algún cambio en la visión; también hay que abandonar hábitos nocivos como es fumar; utilizar gafas de sol con una protección adecuada; y en nuestras casas y trabajos, evitad en la medida de lo posible la sobreexposición a las pantallas y una iluminación demasiado agresiva para nuestra vista.

Pero además de todo esto, la alimentación, como en otros aspectos, también puede suponer un factor diferenciador entre una buena y una mala salud visual. Y es que, aunque desde pequeños hemos escuchado las propiedades casi milagrosas que se les otorgaban a determinados alimentos como las zanahorias, lo cierto es que existen muchas más frutas y verduras que pueden puede incidir positivamente en tener una buena visión.

Una dieta especial para nuestros ojos

La retina se alimenta de oxígeno y nutrientes y en esta última categoría, los que contienen vitaminas A, C y los alimentos ricos en Omega 3 son esenciales para una buena salud ocular.

En el primer grupo, los que son ricos en vitamina A, destacan la zanahoria, la batata y el albaricoque. Para la vitamina C es vital consumir cítricos como la naranja, el limón y el pimiento rojo, que además son ricos en antioxidantes. Y para encontrar omega 3 nada mejor que consumir pescados como el salón, las sardinas o el atún.

Hay otros alimentos muy recomendables como el brócoli, el chocolate puro, té verde, semillas de girasol, huevo, frutos secos, lácteos y sus derivados, aceite de oliva, ostras, uvas y maíz que también pueden ayudar a evitar problemas oculares.

Enfermedades oculares más comunes

Las enfermedades oculares se pueden clasificar en aquellas que son errores de refracción y las enfermedades degenerativas.

En el primer grupo encontramos la miopía (la luz se enfoca por delante de la retina, lo que provoca una visión borrosa de los objetos lejanos), hipermetropía (al contrario, la luz se enfoca por detrás de la retina y provoca que se vean de manera borrosa los objetos más cercanos) y astigmatismo (el ojo no enfoca la luz en la retina de manera uniforme lo que termina afectando a la claridad con la que se ven tanto los objetos más cercanos como los más lejanos).

También suele ser común la conjuntivitis, que es una inflamación de la membrana que cubre toda el área blanca del ojo y que aunque tiene muchas causas, lo más normal es que sea provocado por una infección viral.

Y entre las enfermedades, el glaucoma (una enfermedad que daña el nervio óptico y que puede provocar la ceguera parcial o incluso total si no se trata de tiempo), el ojo seco (cuando el ojo no produce suficientes lágrimas o no son de calidad, y se produce una irritación) y la catarata (cuando el cristalino se vuelve opaco y provoca una visión borrosa. Suele desarrollarse lentamente y es frecuente en adultos mayores).