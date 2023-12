El simpático aviso en una comunidad de vecinos de Cádiz sobre usar un ascensor viejo: "Ármate de paciencia y medita"

Vivir en comunidad nunca es fácil. Convivir en el mismo edificio con las costumbres de cada vecino puede llevar a situación muy complejas y a auténticos problemas entre residentes. Temas como el ruido, los usos que se hacen de los espacios compartidos o de las instalaciones suelen suponer las principales quejas. En este aspecto, el papel mediador de los presidentes o los gestores de la finca suele ser primordial para lograr atajar a tiempo un problema de convivencia.

Está circulando por la cuenta en X (antiguo Twitter) de 'Líos de vecinos' una circular que han difundido los presidentes de una comunidad de propietarios en Cádiz. De una manera bastante graciosa, los representantes en el edificio avisan sobre un ascensor bastante viejo, y que al parecer podría haber despertado las quejas de los vecinos por quedarse parado con demasiada frecuencia. Consejos como "ármate de paciencia y medita" o "canta si lo deseas" son algunos de las advertencias que deberán poner en práctica las personas que viven en este edificio mientras esperan la asistencia técnica.

El texto dice lo siguiente:

"Qué hacer si el ascensor no funciona o me quedo atrapado en él?Buenas, somos los presidentes de la comunidad. Lee esto para tu información y la de los tuyos.El ascensor es antiguo y suele quedarse bloqueado por fallos en el sistema o exceso de carga. No se recomienda cargar el ascensor a tope entre maletas y personas (no más de 3 por ascensor), ya que es probable que te quedes encerrado. Si esto ocurre, debes hacer los siguiente:

Llama al teléfono de OTIS : 924925024, e indica el edificio, escalera y ascensor donde te ubicas. Si es posible, indica también el piso donde te has quedado bloqueado.

: 924925024, e indica el edificio, escalera y ascensor donde te ubicas. Si es posible, indica también el piso donde te has quedado bloqueado. Si es urgente un técnico vendrá a tu rescate en menos de 20 minutos .

. No te preocupes, el ascensor no se caerá; ármate de paciencia y media, o disfruta de su serie favorita mientras llega el técnico.

Si no llevas móvil o no tienes cobertura, toca la campanilla y da estas directrices al "alma caritativa" que acuda a tu llamada. Tranquilo/a, el edificio siempre está concurrido. Puedes cantar si lo deseas para se te haga más ameno (evitemos canciones de reggaeton si no quieres seguir encerrado/a de por vida)."

Consejos en un ascensor de Cadiz Capital… pic.twitter.com/kOH2OjMTuu — Líos de Vecinos 🏢 (@LiosdeVecinos) December 10, 2023

La circular fomenta la buena convivencia

El texto compartido en el edificio promueve además la buena vecindad. "Si el ascensor deja de funcionar en tu escalera o piso, te rogamos que des el aviso a este mismo teléfono. Piensa que otro vecino puede sufrir las consecuencias; haz siempre lo que te gustaría que hicieran contigo". "Seamos una comunidad donde todos nos ayudemos para tener una vida mejor", concluye la circular, con un mensaje además muy navideño para estas fechas.