Si viajas a Cádiz este verano o te vas fuera de la UE, desactiva el roaming

Con la llegada del verano, miles de personas comienzan a planificar sus escapadas, ya sea dentro de España o al extranjero. Sin embargo, este año conviene estar especialmente atentos si uno de los destinos elegidos es Cádiz. La operadora O2 ha lanzado un aviso que ha llamado la atención de sus clientes: aquellos que viajen a esta provincia andaluza y no desactiven el roaming en su móvil podrían enfrentarse a cargos inesperados en su factura.

El origen de esta situación reside en la particular localización geográfica de Cádiz, concretamente en su cercanía con el Peñón de Gibraltar. Al tratarse de un territorio británico situado fuera de la Unión Europea, el roaming allí no está regulado como en el resto de los países miembros. Esto provoca que, al transitar por zonas cercanas al Campo de Gibraltar, el teléfono móvil pueda conectarse automáticamente a las redes británicas disponibles en el área, como las de Gibtelecom. Esta conexión, aunque momentánea e involuntaria, puede generar costes elevados en la factura del usuario si el servicio de itinerancia de datos (roaming) está activado.

El roaming, en términos sencillos, es la capacidad que tiene un teléfono móvil para utilizar redes distintas a la de su operador habitual cuando se encuentra en otro país. Desde 2017, dentro de la Unión Europea se eliminaron los recargos por este servicio, lo que permite que los ciudadanos puedan usar sus datos, llamadas y mensajes sin coste adicional. Sin embargo, esta normativa no se aplica en países fuera de la UE, como es el caso de Gibraltar, Suiza o Andorra, donde los precios del servicio pueden ser considerablemente más altos.

O2, consciente de que esta confusión puede derivar en sorpresas desagradables para sus clientes, ha emitido un comunicado recordando la importancia de desactivar el roaming si se va a viajar a zonas próximas a fronteras exteriores de la UE. En particular, han mencionado Cádiz como un punto crítico, ya que aunque se trata de una provincia española, su proximidad a Gibraltar puede generar conexiones no deseadas a redes británicas. El operador recomienda que, si no se tiene previsto salir del país, se desactive el roaming por completo desde la configuración del dispositivo, lo cual no afecta al uso habitual de llamadas o datos dentro de España.

Además de Cádiz, la advertencia de O2 también se extiende a otros puntos del mapa, como el Valle de Arán (frontera con Andorra) o ciertas áreas del Pirineo catalán. La compañía recuerda que estas situaciones no dependen del operador sino de la disponibilidad de señal en determinadas zonas fronterizas, por lo que la mejor forma de evitarlas es la prevención por parte del usuario.

En definitiva, si estás planeando pasar unos días en Cádiz este verano, especialmente en zonas cercanas a Tarifa, La Línea de la Concepción o Algeciras, asegúrate de revisar los ajustes de tu móvil. Un simple gesto como desactivar el roaming puede evitarte un susto a final de mes.