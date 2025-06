El SEPE advierte a las personas que cobran el paro: las vacaciones pueden acabar con la prestación

Muchas personas que se encuentran en situación de desempleo y perciben una prestación contributiva o subsidio del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desconocen una cuestión clave: tomarse unos días de vacaciones sin comunicarlo adecuadamente puede acarrear consecuencias muy serias. Aunque descansar es un derecho y una necesidad, no se aplica de la misma manera cuando se está recibiendo una ayuda por desempleo. Según aclara el SEPE en su web oficial, hay importantes obligaciones que deben cumplirse para no poner en riesgo la prestación.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que, cuando se cobra el paro, se está en situación de búsqueda activa de empleo y, por tanto, se debe estar disponible para aceptar ofertas de trabajo, asistir a entrevistas o acudir a cursos de formación que proponga el servicio público de empleo. Por este motivo, salir del lugar de residencia habitual, incluso dentro de España, debe ser comunicado al SEPE si implica no poder cumplir con esas obligaciones.

El SEPE distingue dos tipos de salidas: dentro del territorio nacional y al extranjero. En el caso de desplazamientos por ocio dentro de España, si no superan los 30 días naturales al año, no es necesario suspender la prestación, pero sí hay que informar. En cambio, si se desea salir del país, incluso por unos pocos días, es obligatorio solicitar una autorización previa. De no hacerlo, se puede incurrir en una infracción.

Si la salida al extranjero es por un periodo de hasta 15 días naturales (con o sin interrupción del cobro), se permite siempre que se comunique previamente. Entre 15 y 90 días, también es posible, pero supone la suspensión temporal del cobro, que podrá reanudarse a la vuelta si se notifica en plazo. Y si la estancia es de más de 90 días, sin causas justificadas como trabajo o formación, el SEPE entiende que se pierde el derecho a seguir cobrando.

El organismo subraya que no comunicar este tipo de ausencias puede considerarse una infracción leve o grave, dependiendo de la duración y de si se reincide. Las consecuencias pueden ir desde la pérdida de un mes de prestación hasta la extinción completa del derecho. Esto significa que una decisión aparentemente inocente, como hacer un viaje sin avisar, podría dejar a una persona sin ingresos.

Por tanto, la recomendación es clara: antes de planear unas vacaciones estando en paro, es esencial consultar al SEPE y seguir el procedimiento correspondiente. Además, desde el portal del SEPE se puede gestionar parte de esta información a través de la sede electrónica, lo que facilita los trámites sin necesidad de desplazarse físicamente.

En definitiva, disfrutar de unos días de descanso es compatible con la situación de desempleo, pero siempre dentro de las normas establecidas. Ser precavido y actuar con transparencia es la mejor manera de evitar sanciones y conservar el derecho a la prestación.