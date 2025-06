Así serán los servicios mínimos por la huelga de médicos en los hospitales y centros de salud de Cádiz

La huelga de médicos de este 13 de junio en Cádiz y en toda España afectará "como un día festivo", según la orden publicada en el BOJA de la Junta de Andalucía. Desde las 00 horas hasta las 23.59 de este martes 13 de junio se deberán cumplir el 100% de los servicios mínimos esenciales, que son equivalentes a una jornada de domingo o festivo.

La aclaración del BOJA sobre la autorización al derecho de huelga de los trabajadores del SAS y cómo proceder durante la jornada de hoy dice así: "Mantener la actividad asistencial de un día festivo, y en las urgencias, los cuidados críticos y los partos, como mínimo, la actividad propia de un domingo o festivo".

Concretamente, la Junta de Andalucía pide a los profesionales sanitarios que durante la jornada de hoy cumplan con el 100% de servicios prestados en un domingo o festivo, que se realicen pruebas diagnósticas de urgencia igual que en días festivos. También se pide que se garantice la atención a personas que necesitan un tratamiento o una continuidad asistencial como son los casos de radioterapia, quimioterapia, diálisis y hemodinámica. Para el Personal Médico Residente (MIR) no hay servicios mínimos por las características de su relación laboral. Los servicios de emergencias médicas sanitarias del 061 tendrán que responder igual que un domingo o día festivo.

Las recomendaciones para los pacientes en el día de hoy es que revisen su usuario de ClicSalud por si su cita de Atención Primaria o de especialista se hubiera cancelado por los efectos de la huelga.

¿Cuál es la demanda de los médicos en Cádiz y en toda España?

La protesta está convocada por la Confederación España de Sindicatos Médicos con el respaldo del Foro de la Profesión Médica, donde están integrados todos los Colegios Oficiales de Médicos. También se adhieren a esta huelga las comunidades universitarias de todas las facultades de Medicina y todas las sociedades médicas del país. Este conflicto se inicia tras el rechazo al nuevo Estatuto del personal sanitario presentado por el Ministerio de Sanidad.

Una de las principales reclamaciones de los médicos es que las horas de las guardias no se reconocen como jornada ordinaria, no entran en su base de cotización y en un futuro no contará por la jubilación. Todo ello pese a que hay semanas de casi 70 horas en algunos casos por asumir esos turnos de guardia. A su vez, también piden derecho al descanso y avisan del peligro que corren los pacientes, ya que se puede dar el caso de que un cirujano que lleve 24 horas sin dormir tenga que operar.

La carga laboral, la falta de médicos y algunos perjuicios económicos están en el centro de estas protestas donde sindicatos y colegios profesionales se han unido. Según el Sindicato Médico Andaluz, "el Estatuto Marco que propone el Ministerio sigue volcando la viabilidad del Sistema Nacional de Salud en el abuso de los derechos laborales básicos de los facultativos, algo que deriva en una sobrecarga insostenible para el colectivo médico, provocando un deterioro de la calidad asistencial para los pacientes, incrementando los tiempos de espera y la saturación en consultas y urgencias hospitalarias".

“No estamos hablando de cobrar más dinero, sino de dignidad profesional, de salud laboral, de conciliación con la vida familiar, de garantizar la seguridad de los pacientes, de mantener la calidad asistencial y de procurar la sostenibilidad del sistema de salud”, explica Luisa Ortega, vocal de Hospital del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz a este periódico.