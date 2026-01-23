Así es la serie de Movistar + que recrea el asesinato de los guardias civiles en Barbate y que está rodada en Cádiz

Movistar Plus+ estrena Marbella. Expediente Judicial, una serie que vuelve a poner el foco en el narcotráfico en el sur de España y que recrea uno de los episodios más duros vividos en la provincia de Cádiz en los últimos años: el asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate tras ser embestidos por una narcolancha. La producción, rodada en distintos puntos del litoral gaditano, mezcla ficción y realidad para mostrar cómo operan las mafias del Estrecho y la tensión constante a la que se enfrentan quienes intentan frenarlas.

La serie, de seis episodios, funciona como una continuación de Marbella, la ficción que retrataba el blanqueo de dinero y el crimen organizado en la Costa del Sol. En esta nueva entrega, la acción se desplaza al Campo de Gibraltar y a la provincia de Cádiz, un territorio clave para las rutas del narcotráfico y escenario habitual de persecuciones marítimas, alijos de hachís y operaciones policiales de alto riesgo.

Ficción y realidad unidos

La trama gira en torno a Carmen Leal, una fiscal antidroga interpretada por Natalia de Molina, que encarna la presión extrema y los obstáculos que enfrentan los profesionales de la Justicia frente a organizaciones criminales cada vez más poderosas. En paralelo vuelve Hugo Silva como César Beltrán, un polémico abogado penalista que representa a los grandes clanes de la zona. Este enfrentamiento simboliza la batalla entre ley y narco poder en un entorno donde las instituciones parecen desbordadas.

El caso Barbate: del puerto al plató

Uno de los puntos más fuertes de la serie es la recreación del accidente de Barbate, donde dos guardias civiles fallecieron tras ser embestidos por una narcolancha durante una operación de identificación en el puerto de la localidad gaditana. Aquella noche del 9 de febrero de 2024 conmocionó a toda la provincia: según las investigaciones, los cuatro tripulantes de la embarcación fueron detenidos tras una investigación compleja liderada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate, aunque en el desarrollo de las pesquisas hubo momentos de confusión sobre qué embarcación fue la responsable del impacto.

Movistar Plus+ ha trasladado esa secuencia al rodaje con gran realismo, incluyendo persecuciones marítimas que evocan las narcolanchas que cruzan el Estrecho con contrabando de droga, una imagen que a muchos vecinos de Cádiz les resulta familiar.

Rodaje en Cádiz no exento de polémica

Aunque la historia transcurre en escenarios que narran la crudeza del narcotráfico, la producción no ha estado exenta de controversia. Varios ayuntamientos del Campo de Gibraltar, como los de Barbate y La Línea de la Concepción, se negaron a colaborar con el rodaje por considerar que la serie podía perjudicar la imagen de sus municipios y afectar a los familiares de las víctimas del caso real.

A pesar de las reticencias institucionales, el quipo encontró localizaciones en El Campo de Gibraltar, el Estrecho y el litoral gaditano se convierten en escenarios centrales de la trama, con secuencias rodadas en Palmones, La Bajadilla, la Ballenera o Punta Carnero.

Parte del elenco han podido grabar escenas en tierra firme y es aquí donde se refleja el pulso constante que se viven entre los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad y las mafias que operan en la frontera sur de Europa.

Una serie con mensaje

Marbella. Expediente Judicial se presenta como una serie de suspense judicial, pero también como un retrato de una realidad que sigue muy presente en el sur de España. La ficción invita a reflexionar sobre el avance del narcotráfico, la falta de recursos y la complejidad de una lucha que, en muchos casos, se libra en clara desventaja.